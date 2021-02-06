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06.02.2021 - 10:23 |

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı! Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da!

Çılgın Sayısal Loto'da Alp Kırşan sunumuyla canlı yayın çekilişi yapıldı. TV8 ekranından canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişi tarihin en yüksek ikramiye tutarına ulaştı. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına millipiyangononline.com ve milliyet.com.tr'de ulaşabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı! Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da!

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı gerçekleşti. 6 Şubat 2021 bu akşamki çekilişte devreden büyük ikramiye 106 milyon 693 bin 577 lira için çekiliş yapıldı.

6 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye için çekiliş bu akşam 20.45'te TV8'de yayınlandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Alp Kırşan'ın sunumu ile gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına www.millipiyangoonline.com adresinden ulaşabileceksiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto'yu bayilerin yanı sıra www.millipiyangoonline ve Milli Piyango uygulaması üzerinden online olarak oynayabiliyorsunuz. Çılgın Sayısal Loto'da her kolon için 90 sayı arasından 6 tanesini işaretlemeniz gerekiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Bu karenin sonrası korkunç! 'Eksi fotoğraflarıma bakıp ağlıyorum'Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki Aslı İlhan'ın gittiği güzellik merkezinde uygulanan lazer uygulamasından sonra suratında yanıklar oluştu. Daha sonra başka bir merkeze giden İlhan, yeni bir lazer uygulamasının ardından yine benzer sonuçlarla karşılaştı. Hatalı uygulamadan dolayı harcadığı parayı isteyen Aslı İlhan, tehdit edilince polise şikayette bulundu.
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