Çin, 350 binden fazla şirkete düşük faizli kredi kullandırdı

Xinhua Haber Ajansı’na konuşan Çin Halk Bankası (Merkez Bankası) yetkilisi, 350 bin kadar şirkete mart ayı sonu itibarıyla düşük tarifeli kredi sağlandığını duyurdu.

Çin Uluslararası Radyosunun mail yoluyla paylaştığı habere göre, Çin Halk Bankası’na (Merkez Bankası) yakın bir kaynaktan bildirildiğine göre, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermek için önceden ayrılmış bulunan 300 milyar yuanlık (yaklaşık 42,6 milyar dolar) tekraren borçlanma kredisinin yarıdan fazlası mikro, küçük ve orta boy işletmelere tahsis edildi.

KAPASİTELERİNİ ARTIRMADA ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI

Öte yandan toplam 5 bin 995 önemli ulusal ve yerel işletme, 31 Mart itibarıyla işyerlerini yeniden açmak için yüzde 2,51 altında faizle toplam 231,5 milyar yuanlık kredi kullanmıştı.

Salgın önleme ve ilgili tedarik malzemesi firmalarına akan tekraren borçlanma fonları, bu şirketlerin tıbbi malzeme ve günlük gereksinim malzemesi sağlama kapasitelerini artırmada önemli bir rol oynamıştı.

Merkez Bankası, şubat sonuna doğru mikro, küçük ve orta boy işletmelerin işyerlerini yeniden açmaları için kredi almalarına yardım amacıyla bir başka 500 milyar yuanlık yeniden borçlanma ve reeskont kotası eklemişti. Ayrıca bunu, mart ayında, küçük ve orta boy işletmeler için ekstradan bir 1 trilyon yuanlık reeskont kotası daha izlemişti.