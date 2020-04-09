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    HaberlerEkonomi Haberleri Çin, 350 binden fazla şirkete düşük faizli kredi kullandırdı
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    09.04.2020 - 13:31 |

    Çin, 350 binden fazla şirkete düşük faizli kredi kullandırdı

    Covid-19 salgını nedeniyle aylarca üretim ve satış yapamayan  şirketlere finansal destek paketi açıklayan Çin, bu kapsamda özellikle  küçük ve orta boy ölçekli işletmelere özel koşullarda kredi  kullandırmaya başladı.

    Çin, 350 binden fazla şirkete düşük faizli kredi kullandırdı

     Xinhua Haber Ajansı’na konuşan Çin Halk Bankası (Merkez Bankası) yetkilisi, 350 bin kadar şirkete mart ayı sonu  itibarıyla düşük tarifeli kredi sağlandığını duyurdu.

    Çin Uluslararası Radyosunun mail yoluyla paylaştığı habere göre, Çin Halk Bankası’na (Merkez Bankası) yakın bir kaynaktan  bildirildiğine göre, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini  gidermek için önceden ayrılmış bulunan 300 milyar yuanlık (yaklaşık 42,6 milyar dolar) tekraren borçlanma kredisinin yarıdan fazlası  mikro, küçük ve orta boy işletmelere tahsis edildi.

    KAPASİTELERİNİ ARTIRMADA ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI

    Öte yandan toplam 5 bin 995 önemli ulusal ve yerel işletme, 31 Mart itibarıyla işyerlerini yeniden açmak için yüzde 2,51 altında  faizle toplam 231,5 milyar yuanlık kredi kullanmıştı.

    Salgın önleme ve ilgili tedarik malzemesi firmalarına akan  tekraren borçlanma fonları, bu şirketlerin tıbbi malzeme ve günlük  gereksinim malzemesi sağlama kapasitelerini artırmada önemli bir rol  oynamıştı.

    Merkez Bankası, şubat sonuna doğru mikro, küçük ve orta boy  işletmelerin işyerlerini yeniden açmaları için kredi almalarına yardım  amacıyla bir başka 500 milyar yuanlık yeniden borçlanma ve reeskont  kotası eklemişti. Ayrıca bunu, mart ayında, küçük ve orta boy  işletmeler için ekstradan bir 1 trilyon yuanlık reeskont kotası daha  izlemişti.

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