BİST123.5551,01EURO6,590,21USD5,990,11ALTIN300,180,23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Çin 75 milyar dolarlık ABD ürününde gümrük vergisini indiriyor
    ABONE OL
    06.02.2020 - 10:58 | | DHA

    Çin 75 milyar dolarlık ABD ürününde gümrük vergisini indiriyor

    ABD ile geçen ay birinci aşama ticaret anlaşması imzalayan Çin, geçen yıl devreye aldığı ABD'den ithal 75 milyar dolarlık 1,717 ürüne yönelik ek gümrük vergilerini yarıya indireceğini açıkladı.

    Çin 75 milyar dolarlık ABD ürününde gümrük vergisini indiriyor

    Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin ABD'den ithal edilen ürünler için 1 Eylül'de devreye alınan gümrük vergilerini 14 Şubat'tan itibaren yarıya düşürecek.

    Açıklamaya göre, ABD'den ithal bazı ürünlere yönelik gümrük vergileri yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülecek, bazı ürünlere yönelik ekstra

    gümrük vergileri ise yüzde 5'den yüzde 2.5'e çekilecek.

    ABD Tarım Bakanı Sonny Perdue ise, coronavirüs salgınının, Çin'in Amerikan tarım ürünleri alımını artırma yönünde verdiği taahhütü etkilemesi durumunda, bunu anlayışla karşılayacaklarını söyledi.

    Perdue, Teksas'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ancak mücbir nedenler olabileceğini dikkate almayı ve bu konuda hassas olunması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

    Spor alanına hapsettiği köpeği defalarca tekmelediEyüpsultan Göktürk’te bir şahıs özel bir sitenin spor alanına hapsettiği köpeği defalarca tekmeleyerek darp etti. O anlar kameralara yansırken, site sakinleri şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Evinde bulununca gözyaşlarınıa boğuldu!

    Evinde bulununca gözyaşlarınıa boğuldu!

    Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

    Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

    Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

    Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

    Yaralı yolcu o anları anlattı

    Yaralı yolcu o anları anlattı

    Sıradaki Haber