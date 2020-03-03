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    03.03.2020 - 01:32 | | AA

    'Çin, koronavirüse rağmen ekonomik hedeflerini yakalayacak'

    Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ülkesinden ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Ama Çin, ekonomisini canlandırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve 2020 ekonomik hedeflerini yakalayacağından emin'' dedi.

    'Çin, koronavirüse rağmen ekonomik hedeflerini yakalayacak'

     

    Çin, BM Güvenlik Konseyi mart ayı dönem başkanlığını devraldı. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs hakkında değerlendirmelerde bulunan Zhang, ''Koronavirüs salgını Çin ekonomisini kesinlikle olumsuz etkiledi ama Çin ekonomisini canlandırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve 2020 ekonomik hedeflerini yakalayacağından emin.'' dedi.

    Zhang, koronavirüs salgınıyla mücadelede de kısa sürede başarılı olacaklarını söyledi.

    ABD yönetiminin aralarında Xinhua haber ajansının da yer aldığı 5 Çinli medya kuruluşunun ülkedeki muhabir sayısına sınırlama getirmesine tepki gösteren Zhang, ABD'nin ifade özgürlüğünü savunan bir ülke olarak gazetecilerin çalışmasını desteklemesi gerektiğini ifade etti.

    Zhang, ''ABD ile görüş ayrılıklarımız olduğu doğru ama Çinli gazetecilerin çalışmalarına müdahale etmeye yönelik adımlar atması yakışıksız.'' değerlendirmesinde bulundu.

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