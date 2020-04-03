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    HaberlerEkonomi Haberleri Çin Merkez Bankası: Ekonomiye virüs etkisi geçici
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    03.04.2020 - 14:45 | | DHA

    Çin Merkez Bankası: Ekonomiye virüs etkisi geçici

    Çin Halk Bankası (PBOC) Başkan Yardımcısı Liu Guoqiang, Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının ülke ekonomisi üzerindeki etkisinin geçici olduğunu söyledi.

    Çin Merkez Bankası: Ekonomiye virüs etkisi geçici

    Çin'in resmi Merkez Bankası olan PBOC'nin Başkan Yardımcısı, Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin, 2008 krizinde yaşananların üzerine çıkmadığının altını çizdi. Liu, bununla birlikte Covid-19 pandemisinin küresel ekonomi üzerindeki olası etkilerinin boyutlarını bu aşamada kestirmenin zor olduğunu vurguladı.

    PBOC, küçük ve orta ölçekli bankaların bankaların zorunlu karşılık oranlarını (ZK) 100 baz puan düşürerek, koronavirüs salgınıyla sarsılan ekonomiyi canlandırmak için finans sistemine 400 milyar yuan, yani 56.38 milyar dolar likidite sağlayacak. 

    Bankanın açıklamasında, bu bankaların zorunlu karşılık oranlarını kademeli olarak 100 baz puan indireceğini açıkladı. İlk 50 baz puan indirim 15 Nisan'da, ikincisi 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

    Kubilay Gülbek ile 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle alakalı değerlendirmelerde bulundu.
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