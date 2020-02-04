Çin virüsü 1 günde 400 milyar $ sildi

Çin’deki koronavirüs salgınında ölü sayısı 400’e yaklaşırken ülkede uzun süreli tatilin ardından dün ilk kez açılan piyasalar da sert bir darbe yedi.

Şanghay bileşik endeksi 24 Ocak’ta başlayan Çin Yeni Yıl tatilinin sona ermesinin ardından dünkü açılışta yüzde 9’a yakın değer kaybederek son 4 yıldaki en büyük günlük düşüşü yaşadı ve Şubat 2019’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. 2500 şirketin hissesi günlük üst limit olan yüzde 10 düzeyinde kayıp yaşadı. Borsa günü yüzde 7.7 düşüşle kapatırken Reuters borsada işlem gören şirketlerin piyasa değerinin 393 milyar dolar düştüğünü hesapladı.

Merkez müdahalesi

Dün güne 6.93 seviyelerinden başlayan dolar/yuan paritesi ise 7’yi aştı. Piyasadaki panik havasını dağıtmak için Çin Merkez Bankası piyasaya 1.2 trilyon yuan (174 milyar dolar) likidite sağladı. Bu rakam 2004 yılından beri en büyük müdahale oldu.

Virüsün yayılması sonucu küresel büyümenin yavaşlayacağı endişeleriyle Şanghay’da palm yağından bakıra kadar emtia borsaları dip seviyeleri gördü.

Yatırımcılar, Çin’deki hisse senedi, tahvil, döviz ve emtia piyasalarında oynaklığın artmasına hazırlık yapıyor. ING’nin Çin ekonomisti Iris Pang, “Bu iş bir süre daha devam edecek. Fabrika işçilerinin ne zaman veya kaçının işine geri döneceği belli değil. Virüsün yayılmasından beri şirket bilançolarını görmedik. Perakende satışlar çok azaldı” yorumunu yaptı.

Öte yandan Bloomberg yavaşlayan üretimle birlikte Çin’in petrol talebinin günlük 3 milyon varil, yani ülke tüketiminin 5’te biri kadar düştüğünü yazdı.