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    HaberlerEkonomi Haberleri Çin virüsü 1 günde 400 milyar $ sildi
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    04.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çin virüsü 1 günde 400 milyar $ sildi

    Koronavirüs uzun bir tatilin ardından dün açılan Çin piyasalarını vurdu. Şanghay endeksi yüzde 9 kayıpla güne başlarken, şirketlerin piyasa değeri 400 milyar dolara yakın düştü

    Çin virüsü 1 günde 400 milyar $ sildi

    Çin’deki koronavirüs salgınında ölü sayısı 400’e yaklaşırken ülkede uzun süreli tatilin ardından dün ilk kez açılan piyasalar da sert bir darbe yedi.

    Şanghay bileşik endeksi 24 Ocak’ta başlayan Çin Yeni Yıl tatilinin sona ermesinin ardından dünkü açılışta yüzde 9’a yakın değer kaybederek son 4 yıldaki en büyük günlük düşüşü yaşadı ve Şubat 2019’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. 2500 şirketin hissesi günlük üst limit olan yüzde 10 düzeyinde kayıp yaşadı. Borsa günü yüzde 7.7 düşüşle kapatırken Reuters borsada işlem gören şirketlerin piyasa değerinin 393 milyar dolar düştüğünü hesapladı.

    Merkez müdahalesi

    Dün güne 6.93 seviyelerinden başlayan dolar/yuan paritesi ise 7’yi aştı. Piyasadaki panik havasını dağıtmak için Çin Merkez Bankası piyasaya 1.2 trilyon yuan (174 milyar dolar) likidite sağladı. Bu rakam 2004 yılından beri en büyük müdahale oldu.

    Virüsün yayılması sonucu küresel büyümenin yavaşlayacağı endişeleriyle Şanghay’da palm yağından bakıra kadar emtia borsaları dip seviyeleri gördü.

    Yatırımcılar, Çin’deki hisse senedi, tahvil, döviz ve emtia piyasalarında oynaklığın artmasına hazırlık yapıyor. ING’nin Çin ekonomisti Iris Pang, “Bu iş bir süre daha devam edecek. Fabrika işçilerinin ne zaman veya kaçının işine geri döneceği belli değil. Virüsün yayılmasından beri şirket bilançolarını görmedik. Perakende satışlar çok azaldı” yorumunu yaptı.

    Öte yandan Bloomberg yavaşlayan üretimle birlikte Çin’in petrol talebinin günlük 3 milyon varil, yani ülke tüketiminin 5’te biri kadar düştüğünü yazdı.

    Çin virüsü 1 günde 400 milyar $ sildi

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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