Çin’de perakende sektörünün yüzde 90’ı kapılarını açtı

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Piyasa İşlevi ve Tüketimi İlerletme Genel Müdür Yardımcısı Wang Bin, dün konuya ilişkin yaptığı basın toplantısında, Covid-19 salgınıyla Çin’de insanların dışarıya çıkmamasının tüketim piyasasına büyük baskı getirdiğini, ancak ulusal tüketimin güçlü bir direnç ve dinamizm göstererek, yeni büyüme noktaları bulduğunu kaydetti.

Wang, “Salgının ortaya çıkmasının ardından günlük ihtiyaç maddeleri tüketiminde büyüme eğilimi görüldü. Restoranlara gitmek yerine eve yemek siparişleri daha da yaygınlaştı. Gıda satışları ocak-şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 arttı. Sürekli yeni tüketim türleri ortaya çıkıyor. Yapay zekâ, uzaktan çalışma, 'internet+sağlık+ecza' modeli salgın döneminde gelişim kaydediyor. Bilgi tüketimi, koruyucu malzeme ve medikal ürün satışında da gözle görülür artış kaydedildi” dedi.

Wang Bin, son günlerde salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte işletmelerin üretimi adım adım yeniden başlattığına ve piyasa satışlarının da toparlandığına işaret etti. Wang’ın verdiği bilgilere göre, Çin’de tarım ürünleri toptan satış pazarları, süpermarketler, zincir mağazalar ile e-ticaret platformlarının ve kargo şirketlerinin yüzde 90'ı yeniden çalışmaya başladı. Ülkede günlük tüketim ürünlerinin tedariki yeterli durumda ve bu ürünlerin fiyatları istikrarlı bir şekilde düştü.



Turizm merkezleri de kapılarını açtı

Diğer yandan salgın tüm dünyada ciddiyetini koruyor ve bu nedenle yurt dışına seyahate çıkmak salgının önlenmesini engelliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Gao Zheng, yurt dışından Çin’e gelen kişilerin getirdiği riskleri azaltmak için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Gao Zheng, Çinli turistlere yurt dışı seyahatlerin neden olacağı enfeksiyon riskini değerlendirme ve yüksek riskli ülkelere seyahat etmeme çağrısında bulundu. Gao Zheng, ülke genelindeki müzeler ile turistik yerlerin durumu hakkında da bilgi verdi. Gao, 16 Mart itibarıyla 3 bin 714 A-seviyeli turistik bölgenin ziyarete açıldığını belirtti. Müzelerdeki kalabalığın önüne geçmek için ise, online rezervasyon, tek seferde sınırlı sayıda ziyaretçi ve dijital tur gibi önlemler alındı.