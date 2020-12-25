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25.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Çin’den Alibaba’ya rekabet kıskacı

Çinli e-ticaret devi Alibaba’ya rekabet kıskacı geliyor. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) Alibaba Group aleyhinde rekabet soruşturması başlattı. Şirket yöneticileri de ifade vermek için çağrıldı.

Çin’den Alibaba’ya rekabet kıskacı

Soruşturmanın Alibaba'nın şüphelenilen bazı tekelci faaliyetlerinin araştırılması için açıldığı kaydedildi.

Ant Grup, SAMR ile iş birliği yapılacağını bildirdi. SAMR'ın bu adımı iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) hızla büyüyen teknoloji sahasını kontrol etme çabası olarak yorumlanırken, partinin özellikle bu alandaki tekelcilikle mücadele kapsamında girişimlerini artırması bekleniyor. Çinli yetkililer, Alibaba'nın Ant Grup için planladığı 37 milyar dolar değerindeki halka arzı da geçen ay durdurmuştu.

SAMR, 14 Aralık'ta, bazı satın almalarda onay istemedikleri için e-ticaret devi Alibaba ve Tencent Holdings'i 76 bin 500'er dolar para cezasına çarptırmıştı.

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.
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