Çin’den kaçan mobilyacılara İstanbul daveti

İİB, iptal edilen tarihlerde tüm dünyadan gelecek mobilya ithalatçıları ile yerli ihracatçı firmaları, 23-30 Mart’ta İstanbul’da bir araya getirmeyi planlıyor. Organizasyon kapsamında dünyanın en önemli 1000 mobilya ithalatçısının İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

‘Boşluğu dolduralım’

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörünün özellikle son yıllarda ihracatını en çok arttıran sektörler arasında yer aldığını belirterek, sektörde yarattıkları bu ihracat artış ivmesini devam ettirmek istediklerini bildirdi.

Geçen yıl 3.5 milyar dolar ihracat yaparak 20 yılda ihracatlarını 22 kat büyüttüklerini, 2020 hedeflerinin, dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısından biri olmak ve ihracatlarını 4.5 milyar dolara çıkarmak olduğunu aktaran Güleç, “Ertelenen mobilya fuarları, dünyadaki mobilya sektöründe büyük bir boşluk oluşturdu. Meydana gelen bu boşluğu İstanbul’un doldurmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Her koşulda büyüme

Koronavirüsün küresel ekonomide ciddi kayıplar yaratabileceğini belirten Güleç, “Türk mobilya sektörü olarak, dünyada oluşabilen her türlü koşullarda var olmaya ve büyümeye çalışıyoruz. Yapacağımız bu buluşma ile koronavirüsün küresel ekonomide yarattığı olumsuz etkileri, mobilya sektörü olarak en aza indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Hedef ABD Avrupa ve Rusya

Türk mobilya sektörü öncülüğünde, iptal edilen fuar tarihlerinde İstanbul’da yurt dışından büyük ithalatçı firmalarla, yerli ihracatçı firmaları bir araya getirecek büyük bir buluşma planladıklarını bildiren Güleç, şöyle dedi:

“Yurt dışından büyük bir alım heyeti planlıyoruz. Salgın nedeniyle Çin’deki fuarlarda bir araya gelemeyen büyük ithalatçılar, İstanbul’da yerli firmalar ile bir araya gelip alımlarını gerçekleştirebilir diye düşündük. Dünyanın en önemli 1000 mobilya ithalatçısını 23-30 Mart’ta İstanbul’da ağırlamak için harekete geçtik. Bu büyük buluşmada hedefimiz ABD, Meksika, Avrupa, İngiltere, Orta Doğu-Körfez ülkeleri, Afrika, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri...”