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22.12.2020 - 17:30 | | AA

Çin'e giden ikinci ihracat treni, Sivas'a ulaştı

Türkiye'den Çin'e gitmek üzere Tekirdağ Çerkezköy'den hareket eden ikinci ihracat treni, Sivas'a ulaştı. Tren, lokomotif değişikliği ve bakımın ardından yeniden hareket etti.

Çin'e giden ikinci ihracat treni, Sivas'a ulaştı

 

Tekirdağ Çerkezköy'den Çin’e gitmek için 2 gün önce hareket eden ikinci ihracat treni Sivas'a ulaştı. Tren, 42 vagon/konteyner içinde 1400 buzdolabı yüküyle saat 16.30'da Sivas'ın Ulaş ilçesi Bostankaya Garı'na geldi. İhracat treni, yaklaşık yarım saat süren lokomotif değişikliği ve bakım işlemlerinin ardından yeniden hareket etti. Tren, Sivas'tan sonra, Erzincan, Erzurum ve Kars güzergahını izleyerek, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacak. Trenin yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan- Azerbaycan- Hazar Denizi geçişi, Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri olacak. Tren, toplam 8 bin 693 kilometre yol katederek; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecek.

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