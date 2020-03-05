AA muhabirinin TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar Meclisi verilerinden derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, ÅŸubat ayÄ±nda TÃ¼rkiye'den Ã‡in'e yapÄ±lan ihracat geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 12 azalarak 144 milyon dolara geriledi.

Bu Ã¼lkeye dÄ±ÅŸ satÄ±m bÃ¼tÃ¼n sektÃ¶rlerde azalÄ±rken hazÄ±r giyim ve konfeksiyon ihracatÄ± yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 500 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. Åžubat ayÄ±nda Ã‡in'e gerÃ§ekleÅŸtirilen hazÄ±r giyim ve konfeksiyon dÄ±ÅŸ satÄ±mÄ± 5 milyon 96 bin dolardan 30 milyon 500 bin dolara yÃ¼kseldi.

Bu artÄ±ÅŸta, Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle tek kullanÄ±mlÄ±k maskeye yÃ¶nelik yÃ¼ksek talep belirleyici oldu. TÃ¼rkiye'den Ã‡in'e tek kullanÄ±mlÄ±k maske ihracatÄ±, ÅŸubat ayÄ±nda kayÄ±tlara 13 milyon 527 bin dolar olarak geÃ§ti.

"Ã‡in'de Ã¼retim yavaÅŸ yavaÅŸ baÅŸlÄ±yor"

Ege HazÄ±r Giyim ve Konfeksiyon Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Burak SertbaÅŸ, en bÃ¼yÃ¼k maske Ã¼reticisi olan Ã‡in'e geÃ§en yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda maske ihracatÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±nda ise 13 milyon dolarÄ±n Ã¼zerinde satÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini sÃ¶yledi.

"Bu anlÄ±k bir durum. Ã‡in'deki durum geÃ§ince bu rakamlar yine dÃ¼ÅŸecektir." diyen SertbaÅŸ, TÃ¼rkiye genelinde hazÄ±r giyim ve konfeksiyon ihracatÄ±nÄ±n ocak-ÅŸubat dÃ¶neminde geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 10 artarak 3 milyar dolarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunda Kovid-19 salgÄ±nÄ±nÄ±n etkili olabileceÄŸini dile getirdi.

SalgÄ±nÄ±n kÃ¼resel ekonomiye etkilerinin yanÄ±nda saÄŸlÄ±k boyutuna dikkati Ã§eken SertbaÅŸ, "keÅŸke olmasaydÄ±" dediklerini belirtti. Kovid-19 salgÄ±nÄ±ndan TÃ¼rkiye'de olumlu etkilenecek sektÃ¶rlerin baÅŸÄ±nda hazÄ±r giyim ve konfeksiyonun geldiÄŸini vurgulayan SertbaÅŸ, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Herhangi bir ihracatÃ§Ä± Ã¼lkenin piyasadan Ã§ekilmesi illa ki bize yarayacak ancak 'Ã‡in'deki bÃ¼tÃ¼n Ã¼retim durdu, bÃ¼tÃ¼n satÄ±ÅŸlar TÃ¼rkiye'ye gelecek' diye bir ÅŸey sÃ¶z konusu deÄŸil. Rehavete kapÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Ã‡in'deki durum bizim yeni pazar arayÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±za, baÅŸka bÃ¶lgelere yoÄŸunlaÅŸmamÄ±za engel olmasÄ±n. Ã‡in'den bize yÃ¶nelenler olacaktÄ±r ama bu gelip geÃ§ici olabilir. Mart rakamlarÄ± bÃ¼tÃ¼n sektÃ¶rler adÄ±na bize daha net sonuÃ§larÄ± verecektir. Biraz daha beklemek gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

"Ã–n izin ÅŸartÄ± yerinde bir karar"

Ä°zmir'de maske Ã¼retimi yapan bir firmanÄ±n yÃ¶netim kurulu baÅŸkanÄ± Hasan SeÃ§kin de doÄŸrudan ihracat yapmadÄ±klarÄ±nÄ±, kendilerinden Ã¼rÃ¼n alan bazÄ± firmalarÄ±nÄ±n bunlarÄ± Ã‡in'e sattÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Åžubattaki ihracatÄ± maske Ã¼reticilerinin deÄŸil, "piyasadan Ã¼rÃ¼n toplayan fÄ±rsatÃ§Ä±larÄ±n" yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan SeÃ§kin, maske dÄ±ÅŸ satÄ±mÄ±na Ã¶n izin ÅŸartÄ± getirilmesinin yerinde bir karar olduÄŸunu ifade etti.

SeÃ§kin, "AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak bizim gibi Ã¼reticilerden toplayÄ±p ihracat yapan aracÄ± firmalarÄ±n olduÄŸunu duyuyoruz. Depolardaki Ã¼rÃ¼nlerimiz bu aracÄ± firmalarÄ±n Ã§ekmesiyle azalÄ±nca fiyatlar arttÄ±. Bu kapsamda baÅŸta maske olmak Ã¼zere bazÄ± saÄŸlÄ±k ekipmanlarÄ±nÄ±n ihracatÄ±nÄ±n SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye Ä°laÃ§ ve TÄ±bbi Cihaz Kurumunun Ã¶n iznine baÄŸlanmasÄ±nÄ± son derece olumlu buluyoruz." diye konuÅŸtu.

Ã–nceliklerinin her zaman saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ± olduÄŸunu belirten SeÃ§kin, "Ã–nceden gÃ¼nde 8 saat Ã§alÄ±ÅŸan fabrikalarÄ±mÄ±z ÅŸimdi 7 gÃ¼n 24 saat Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. TÃ¼rkiye'nin her yerinden talep geliyor. Gelen mÃ¼ÅŸterilere de en erken ekim ayÄ±nda Ã¼rÃ¼n teslimi yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶ylÃ¼yoruz." dedi.