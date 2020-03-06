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    06.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çin’e hazır giyim ihracatına maske dopingi

    Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin’e tek kullanımlık maske satışı, hazır giyim ve konfeksiyon  sektörünün bu ülkeye ihracatının rekor seviyede artmasını sağladı. Sektörün Çin’e yaptığı ihracatın yarıya yakınını maske satışı oluşturdu.

    Çin’e hazır giyim ihracatına maske dopingi

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden AA’nın derlediği bilgilere göre, şubatta Türkiye’den Çin’e ihracat geçen yıla göre yüzde 12 azalarak 144 milyon dolara geriledi.

    Bu ülkeye dış satım bütün sektörlerde azalırken hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 500 arttı. Şubatta Çin’e hazır giyim ve konfeksiyon dış satımı 5 milyon 96 bin dolardan 30 milyon 500 bin dolara yükseldi.

    Bu artışta, Kovid-19 salgını nedeniyle tek kullanımlık maskeye yönelik yüksek talep belirleyici oldu. Türkiye’den Çin’e maske ihracatı, şubatta 13 milyon 527 bin doları buldu.

    Durum geçince düşer

    Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, en büyük maske üreticisi olan Çin’e geçen yıl şubatta maske ihracatı yapılmadığını, bu yılın aynı ayında ise 13 milyon doların üzerinde satış gerçekleştirildiğini  söyledi.

    “Bu anlık bir durum. Çin’deki durum geçince bu rakamlar yine düşecektir” diyen Sertbaş, Türkiye genelinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının ocak - şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 10 artarak 3 milyar doların üzerine çıktığını dile getirdi.

    Kovid-19 salgınından Türkiye’de olumlu etkilenecek sektörlerin başında hazır giyim ve konfeksiyonun geldiğini vurgulayan Sertbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Ön izin yerinde karar

    “Çin’de bütün üretim durdu, bütün satışlar Türkiye’ye gelecek  diye bir şey söz konusu değil. Çin’deki  durum bizim yeni pazar arayışlarımıza, başka bölgelere yoğunlaşmamıza engel olmasın.”

    İzmir’de maske üretimi yapan Hasan Seçkin de doğrudan ihracat yapmadıklarını, kendilerinden ürün alan bazı firmaların bunları Çin’e sattığını söyledi. Seçkin, maske ihracatına ön izin şartı gelmesinin yerinde bir karar olduğunu ifade etti.

     

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