Çin’e kanat açtık sırada Avrupa var

Kısa süre önce Türkiye’den süt ürünleri ihracatına kapılarını açan Çin’e kanatlı ürünleri ihracatı da başladı. Kanatlı eti ve ürünlerinde dünyanın en büyük dördüncü ithalatçısı Çin’e kanatlı ürünü götüren ilk gemi dün yola çıktı. Ardından bir gemi daha yola çıkıyor. Ürünler şoklanmış şekilde gönderiliyor. Hazırlanan veteriner sağlık sertifikası modeli ve Türkiye’den ihracat talebi bulunan 38 adet işletme bilgisi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çin Halk Cumhuriyeti yetkililerine iletildi. İhracatçılar, Çin’e dolaylı yollardan 100 milyon dolarlık kanatlı ürünü ihracatı yapıldığını belirtirken, kısa sürede bu gelirin 200 milyon dolara çıkacağını tahmin ediyor.



‘Taze ürün göndeririz’



İki yıl önce 4.5 milyar dolarlık alımıyla dünyanın en büyük ikinci kanatlı ve ürünleri ithalatçısı Japonya’ya ihracatın başladığını hatırlatan ihracatçıların en büyük hedefi ise Avrupa Birliği ülkeleri ile İngiltere’ye kanatlı satabilmek. AB’nin bu alanda 6-7 milyar dolar ihracat hacmi bulunuyor.



İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Müjdat Sezer, Çin’e kanatlı ürünleri ihracatının giderek artmasını beklediklerini vurgularken, ‘bu fırsatlar pazarı’nda yer almanın Türk ihracatçılar için önemli olduğunu söyledi. Sezer, “Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıkları sektörle birlikte çok tempolu çalıştı. Şimdi tek sıkıntı AB kaldı. Yanı başımızdaki Yunanistan’a bile ürün gönderemiyoruz. Lojistik avantajımız, kaliteli üretimimiz ile Münih’e kadar taze ürün gönderebiliriz. Bu pazar için çalışmaya devam edeceğiz. Çin mevcutta pençe ve ayak alıyordu. İlave ürünler de eklenecektir” dedi.



Kapasite büyük



Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği’nin (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, uzun süredir uğraş verilen Çin pazarına ulaşacak Türk ihracatçıların, pazar çeşitliliğinde sektörü risklerden uzak tutmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye’nin mevcutta yıllık 2.5 milyon ton beyaz et üretimi olduğunu anlatan Kaplan, kapasitesinin ise 3.5 milyon ton olduğunu dile getirdi. Yıllık 2.5 milyon ton üretimin 500 bin tonunun 81 ülkeye ihraç edildiğini kaydeden Kaplan, şöyle konuştu:



“Japonya, Çin ve şimdi ise AB pazarlarına ulaşmak istiyoruz. Doğu Asya’ya da yoğunlaşacağız. İhracatta tek pazar riskini azaltıp, katma değerli ürünler pazarlayabileceğimize inanıyoruz. AB ülkeleri için tek sorunun siyasi olduğunu düşünüyoruz.”



Onaylı işletme sayısı artacak



Çin’e ilk kez kanatlı eti ve ürünleri ihracatının başlamasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:



“Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında uzun süredir devam eden resmi temas ve görüşmelerin ardından ‘Türkiye’den Çin’e İhraç Edilebilecek Kanatlıların Denetimi, Karantina ve Veteriner Sağlık Şartları Hakkında Protokol Taslağında’ anlaşma sağlandı. Önümüzdeki süreçte daha fazla kanatlı işletmesinin ihracat yapması için bakanlık olarak onaylı işletme sayısının artırılması çalışmalarımız devam edecek.”