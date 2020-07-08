Çin’e karşı sanal cephe

ABD’nin Çin’le yaşadığı ticari gerginlik sanal dünyada katlanarak büyüyor. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası yürürlüğe girince dünya çapındaki popüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları kullanıcı bilgilerini Hong Kong polisiyle paylaşmayacaklarını duyurdu.

Çin’in yeni güvenlik yasasının ardından Facebook, Google ve Twitter Hong Kong hükümetinin kullanıcı verilerine ilişkin taleplerinin işleme alınmasının askıya alındığını açıkladı. WhatsApp ve Instagram gibi uygulamaların da sahibi olan Facebook veri taleplerinin “güvenlik yasasının detaylı olarak incelenmesi tamamlanıncaya kadar” yanıtlanmayacağını belirtti. Google ve Twitter kanadından da benzer açıklamalar geldi.



Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram ise uluslararası bir uzlaşmaya varılana kadar veri taleplerini işleme alma niyetinde olmadıkları açıklamasını yaptı.



Tepkiler neden?



Bilindiği gibi Hong Kong 1997 yılında özgürlükler garanti edilerek ve ‘bir ülke, iki sistem’ formülüyle İngiltere’den Çin yönetimine geçmişti. 30 Haziran’da kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası çerçevesinde ise, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde polise mahkeme izni olmadan hanelere girebilme ve internet sağlayıcı firmalara müdahale etme gibi yeni yetkiler verildi.



Yeni yetkililerle polis, internet hizmeti sağlayan şirketler, sosyal medya ve mesajlaşma platformları ile bu platformları kullanan kişilerden, ulusal güvenliği tehdit eden elektronik mesajları kaldırmalarını ve kısıtlamalarını talep edebilecek.



Söz konusu mesajları yayımlayan kişilerin, mesajları kaldırmaması durumunda, polis mahkeme kararıyla ilgili şirket ve platformlardan bu kişilerin kimlik bilgilerini isteyebilecek. Hong Kong’dan AA’nın bildirdiğine göre, yasa, içeriği itibariyle asıl olarak geçen yıl haziran başında suçluların Çin’e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor. Yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verilebilecek.



TikTok bile çekildi!



Çin’de kullanıma açık olmayan kısa video paylaşım uygulaması TikTok, dünyada yayılmak için Çin kökenine fazla vurgu yapmıyor. Hatta yeni güvenlik yasası yürürlüğe girince diğer sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları ile birlikte TikTok da Hong Kong’dan çekildiğini duyurdu.



Veri Çin Komünist Partisi’ne mi?



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, aralarında video paylaşım sitesi TikTok’un da olduğu Çinli sosyal medya uygulamalarını yasaklayabilecekleri sinyalini verdi. Pompeo, TikTok’un Çin hükümetiyle bilgi paylaştığı iddiasını buna gerekçe gösterdi. Çinli ByteDance’in sahibi olduğu TikTok ise bu iddiayı kabul etmiyor.



Pompeo, TikTok uygulamasının indirilmesini tavsiye edip etmediğinin sorulması üzerine, “Sadece özel bilgilerinizin Çin Komünist Partisi’nin eline geçmesini istiyorsanız...” diye cevapladı.





Türkiye’de soruşturma

Milliyet Gazetesi, TikTok’la ilgili endişeleri “Cepteki Çin casusu TikTok!” başlığıyla manşete taşımış, ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlatmıştı. Dünyada 2 milyar, Türkiye’de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok için veri ihlali iddiaları arasında

Cep telefonu kapalıyken ses ve görüntü kaydı,

İstediği dosyayı cep telefonuna yükleme,



Uygulama açık olmasa bile konum takibi de var.



BAE’nin sahte hesapları kapatıldı



Twitter, Türkiye ve Katar’ın aleyhine yayın yapan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli “sahte Orta Doğu uzmanlarının” hesaplarını kapattı.



ABD merkezli “The Daily Beast” adlı internet sitesinin haberine göre, Twitter, Newsmax ve Washington Examiner gibi haber sitelerinde Orta Doğu hakkında “uzman” adı altında yayın yapan kişilerin hesabına ulaşımı engelledi.



Söz konusu 19 hesapta kullanılan isimlerin, geçen yıl 46 farklı yayın organında 90’dan fazla makale yayımladığı, ancak bu kişilerin “gerçek” insanlar olmadığı ortaya çıktı. The Daily Beast’e konuşan bir Twitter yetkilisi, söz konusu hesapların, bir devlet tarafından desteklendiğine dair ellerinde somut kanıt olduğunu vurguladı.



Söz konusu hesapların makalelerinde BAE yanlısı görüş bildirdiği, Katar ve Türkiye’yi eleştirdiği ve İran’a daha çok yaptırım getirilmesi gibi konuları savunduğu kaydedildi.