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31.01.2021 - 07:59 | | AA

Çin'e yapÄ±lan bor ihracatÄ±nda ilk tren Kars'a ulaÅŸtÄ±

TÃ¼rkiye'den Ã‡in'e yapÄ±lan bor ihracatÄ± iÃ§in Ankara'dan yola Ã§Ä±kan ilk tren Kars'a ulaÅŸtÄ±.Â

Çin'e yapÄ±lan bor ihracatÄ±nda ilk tren Kars'a ulaÅŸtÄ±

TÃ¼rkiye'den Ã‡in'e yapÄ±lan bor ihracatÄ± iÃ§in Ankara'dan yola Ã§Ä±kan tren gece saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda Kars GarÄ±'na geldi. 1234 ton yÃ¼kle Kars'a ulaÅŸan 45232 sefer sayÄ±lÄ± ihracat treni, garda kÄ±sa bir sÃ¼re mola verdi.

Eti Maden Ä°ÅŸletmeleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu HattÄ± Ã¼zerinden Ã‡in'e ihraÃ§ edilecek bor madenini taÅŸÄ±yan tren, Kars'tan sonra GÃ¼rcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi geÃ§iÅŸi ve Kazakistan Ã¼zerinden Ã‡in'in Xi'an ÅŸehrine ulaÅŸacak.

40 metrelik uçurumdan düÅŸen çoban hayatÄ±nÄ± kaybettiÇorumâ€™un Alaca ilçesinde 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan çoban hayatÄ±nÄ± kaybetti. Talihsiz çobanÄ±n cenazesini Ä°l Afet Acil Durum MüdürlüÄŸü (AFAD) ekiplerinin 5 saat süren çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan uçurumdan çÄ±karÄ±ldÄ±.
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