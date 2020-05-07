Çin'in dış ticaret fazlası Nisan'da 45.34 milyar dolar

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in Nisan ayı ihracatı, yüzde 15 dolayındaki düşüş beklentilerine karşın, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3.5 yükseldi ve Aralık ayından bu yana ilk defa büydü. Çin'in ihracatı Mart ayında yüzde 6.6, Ocak ve şubat aylarında da yüzde 17.2 düşmüştü.

Buna karşılık, Caixin/Markit PMI (Satınalma Yöneticileri Endeksi) verilerine göre Çin hizmetler sektöründe düşüş sürüyor. Buna göre, Mart'ta 43 düzeyinde olar Caixin/Markit PMI

Nisan'da 44.4 düzeyine yükselse de eşik değer ohan 50'nin altında kaldı.

İhracat verisi Nisan'da beklentilerin üzerinde gelse de Çin'in ihracat görünümü dünya genelinde devam eden sağlık krizi küresel resesyon endişelerini artırırken zayıf kalıyor.

Yavaşlayan küresel büyüme ve artan işsizlik muhtemelen Çin ürünlerine olan talebi önümüzdeki aylarda düşürebilir.