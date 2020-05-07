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    HaberlerEkonomi Haberleri Çin'in dış ticaret fazlası Nisan'da 45.34 milyar dolar
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    07.05.2020 - 11:10 | | DHA

    Çin'in dış ticaret fazlası Nisan'da 45.34 milyar dolar

    Covid-19 pandemisinin küresel ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisi ve talebi düşürerek tedarik zincirine zarar vermesine karşın Çin'in ihracatı Nisan'da beklenmedik şekilde yükseldi ve dış ticaret fazlası 45.34 milyar dolara çıktı.

    Çin'in dış ticaret fazlası Nisan'da 45.34 milyar dolar

    Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in Nisan ayı ihracatı, yüzde 15 dolayındaki düşüş beklentilerine karşın, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3.5 yükseldi ve Aralık ayından bu yana ilk defa büydü. Çin'in ihracatı Mart ayında yüzde 6.6, Ocak ve şubat aylarında da yüzde 17.2 düşmüştü.

    Buna karşılık, Caixin/Markit PMI (Satınalma Yöneticileri Endeksi) verilerine göre Çin hizmetler sektöründe düşüş sürüyor. Buna göre,  Mart'ta 43 düzeyinde olar Caixin/Markit PMI

    Nisan'da 44.4 düzeyine yükselse de eşik değer ohan 50'nin altında kaldı.

    İhracat verisi Nisan'da beklentilerin üzerinde gelse de Çin'in ihracat görünümü dünya genelinde devam eden sağlık krizi küresel resesyon endişelerini artırırken zayıf kalıyor.

    Yavaşlayan küresel büyüme ve artan işsizlik muhtemelen Çin ürünlerine olan talebi önümüzdeki aylarda düşürebilir.

    Koronavirüse rağmen dışarı çıktı! "Trabzonluyum, darlandım" dedi...İstanbul’da vatandaşlar corona virüs tedbirlerine uyarken bazı vatandaşlar da sokaklara çıkmakta ısrarcı davranıyor. Pendik’te sokağa çıkan bir vatandaş, kendisine yöneltilen ‘neden dışarıdasınız’ sorusuna, “Trabzonluyum, darlandım” şeklinde cevap verdi. Başka bir vatandaş ise, “Canım çektiği için dışarıdayım” dedi.
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