MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Çinli ‘Alipay’e ABD’de engel
ABONE OL
07.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Çinli ‘Alipay’e ABD’de engel

ABD Başkanı Donald Trump, görevi devretmesine 2 hafta kala, Çin merkezli 8 uygulamada işlem yapılmasını yasaklayan ‘başkanlık kararnamesi’ni imzalayarak yürürlüğe koydu. Yasaklanan uygulamalar arasında Alipay, QQ Wallet ve WeChat pay gibi popüler ödeme platformları bulunuyor. Uygulamaların ‘ABD ulusal güvenliğine tehlike oluşturdukları’ gerekçesiyle yasaklandığı açıklandı. Uygulamalar yoluyla ABD federal görevlilerini takip edip, haklarında istihbarat toplamanın mümkün olduğu iddia ediliyor.

Çinli ‘Alipay’e ABD’de engel

Kararda “ABD ulusal güvenliğini korumak için, Çin bağlantılı yazılımları üreten ve kontrol edenlere karşı agresif önlemler almalıyız” denildi.
Karar 45 gün sonra uygulamaya girecek, ancak kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Joe Biden 20 Ocak’ta görevi Trump’tan devralacak.

Trump, başkanlığı döneminde Çin hükümeti ile bilgi paylaşma ihtimali olan bazı diğer Çinli şirketlere karşı da kararnameler imzalamıştı. Popüler sosyal medya uygulaması TikTok da bunlardan biri. Çin ise veri paylaşımı iddialarını reddediyor.

Trump'tan flaş açıklama: Eve gitmelisinizABD'de çıkan olayların ardından Trump destekçilerine evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.Trump'ın açıklamaları şöyle:Lütfen eve gidin, sizi seviyoruz çok özelsiniz. Barışçıl bir şekilde evlerinize dönün.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖL sınav tarihleri nedir 2021, kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınavları ne zaman?

AÖL sınav tarihleri nedir 2021, kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınavları ne zaman?

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Yasaklar ne zaman kalkacak, bitti mi 2021? Sokağa çıkma yasağı var mı, devam edecek mi, hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri neler?

Yasaklar ne zaman kalkacak, bitti mi 2021? Sokağa çıkma yasağı var mı, devam edecek mi, hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri neler?

Sıradaki Haber