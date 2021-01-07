Çinli ‘Alipay’e ABD’de engel

Kararda “ABD ulusal güvenliğini korumak için, Çin bağlantılı yazılımları üreten ve kontrol edenlere karşı agresif önlemler almalıyız” denildi.

Karar 45 gün sonra uygulamaya girecek, ancak kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Joe Biden 20 Ocak’ta görevi Trump’tan devralacak.



Trump, başkanlığı döneminde Çin hükümeti ile bilgi paylaşma ihtimali olan bazı diğer Çinli şirketlere karşı da kararnameler imzalamıştı. Popüler sosyal medya uygulaması TikTok da bunlardan biri. Çin ise veri paylaşımı iddialarını reddediyor.