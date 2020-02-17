Çinliler Yuan’ı karantinaya aldı
Çin’i pençesine alan koronovirüs şimdi de ülkedeki para hareketlerini vurdu. Bloomberg’in haberine göre, Çin hükümeti tedavüldeki eski banknotları karantinaya alıyor. Çok sayıda kişinin ölümüne yol açan ve milyonlarca Çinli’yi evlerine hapseden virüsün yayılmasına karşı önlemler sıkılaştırılıyor.
Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fan Yifei’ye dayandırılan habere göre Çin hükümeti, eski banknotların ölümcül salgından en çok etkilenen şehirler arasındaki hareketini kısıtlama kararı aldı.
Işına tabi tutulacak
Merkez Bankası ayrıca bulaşma riskini azaltmak için eski paraları dezenfekte edecek. Bu kapsamda koronavirüsün merkez üssü Hubei’ye 600 milyar yuan’lık (85.9 milyar dolar) yeni banknot yollandı.
Fan Yifei cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında virüsten en çok etkilenen bölgelerdeki paraların ultraviyole ışınlara tabi tutulacağını veya piyasaya tekrar sürülmeden ısıdan geçirilip en az 14 gün saklanacağını söyledi. Daha az riskli bölgelerdeki paralar ise 1 haftalık karantinaya maruz kalacak. Hastanelerden ve gıda piyasalarından gelen paralar ise ayrılarak daha sıkı tedbirler uygulanacak.
Çin’de günlük kullanımda paranın payı mobil ödemelerin artmasıyla giderek düşüyor. Ancak özellikle ileri yaştaki insanlar günlük işlemler için banknot kullanmayı tercih ediyor.