Çinliler Yuan’ı karantinaya aldı

Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fan Yifei’ye dayandırılan habere göre Çin hükümeti, eski banknotların ölümcül salgından en çok etkilenen şehirler arasındaki hareketini kısıtlama kararı aldı.

Işına tabi tutulacak

Merkez Bankası ayrıca bulaşma riskini azaltmak için eski paraları dezenfekte edecek. Bu kapsamda koronavirüsün merkez üssü Hubei’ye 600 milyar yuan’lık (85.9 milyar dolar) yeni banknot yollandı.

Fan Yifei cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında virüsten en çok etkilenen bölgelerdeki paraların ultraviyole ışınlara tabi tutulacağını veya piyasaya tekrar sürülmeden ısıdan geçirilip en az 14 gün saklanacağını söyledi. Daha az riskli bölgelerdeki paralar ise 1 haftalık karantinaya maruz kalacak. Hastanelerden ve gıda piyasalarından gelen paralar ise ayrılarak daha sıkı tedbirler uygulanacak.

Çin’de günlük kullanımda paranın payı mobil ödemelerin artmasıyla giderek düşüyor. Ancak özellikle ileri yaştaki insanlar günlük işlemler için banknot kullanmayı tercih ediyor.