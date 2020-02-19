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    HaberlerEkonomi Haberleri Çinlilere yönelik yasak nedeniyle Rus turizmi 30 milyar ruble kaybedebilir
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    19.02.2020 - 15:19 | | AA

    Çinlilere yönelik yasak nedeniyle Rus turizmi 30 milyar ruble kaybedebilir

    Rusya'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı Çin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklaması nedeniyle Rus turizmdeki kaybın 30 milyar rubleyi bulabileceği bildirildi.

    Çinlilere yönelik yasak nedeniyle Rus turizmi 30 milyar ruble kaybedebilir

    Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, Çin vatandaşlarının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Rusya'ya girişinin yasaklanması değerlendirildi.

    Geçen yıl Rusya'yı 1,5 milyon Çin vatandaşının ziyaret ettiği bildirilen açıklamada, "Bunlardan 1,2 milyonu Rusya’yı turistik amaçla ziyaret etti. Ziyaretçilerin yüzde 75'i ziyaretlerini mayıs-eylül döneminde gerçekleştirdi." denildi.

    Çin vatandaşlarına yönelik giriş yasağının 2 ay sürmesi halinde Rus turizm sektöründe kaybın 3 milyar ruble düzeyinde gerçekleşebileceği belirtilen açıklamada, yasağın yaz sezonuna kadar devam etmesi halinde toplam kaybın 30 milyar rubleye kadar çıkabileceği vurgulandı.

    Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından dün imzalanan kararnameyle Çin vatandaşlarının ülkeye girişi, 20 Şubat'tan geçerli olmak üzere durduruldu.

    Rusya'da bugüne kadar 2 Çin vatandaşında koronavirüs tespit edilirken, iki hasta da karantinadaki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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