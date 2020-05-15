Çipli kimlikle temassız işlem

Vakıfbank, bilgi teknolojileri alanındaki yeni hizmetini tanıttı. Bankacılık sektöründe bir ilk olduğu belirtilen bu hizmetle VakıfBank müşterilerinin internet bankacılığını kullanmak için artık şubeye gitmesine ya da çağrı merkezini aramasına gerek kalmadığı belirtildi.



Verilen bilgiye göre, VakıfBank Mobil ve internet bankacılığına kayıt olmak ya da yeni şifre almak isteyenler, NFC (Near Field Communication) özellikli cihazlarından VakıfBank Mobil üzerinden yeni çipli kimlik kartlarını okutarak işlemlerini tamamlayabiliyor.



Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin VakıfBank Mobil’i telefonlarına yüklemesi gerekiyor. ‘Dijital kolaylaştırır’ yaklaşımıyla müşterilerine yenilikler sunduklarını belirten VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, şu açıklamayı yaptı:



Teknolojiye yatırım

“Dijital alandaki güçlü alt yapımız ve yenilikçi hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Pandemi sürecinde de ön plana çıktığı gibi teması azaltan teknolojilere yatırım yapıyoruz. Yeni nesil çipli kimlik kartlarıyla VakıfBank Mobil üzerinden aktivasyon yapmaya imkân sağlayan yeni uygulamamız ile de müşterilerimizin şubeye gitmeden, çağrı merkezini aramadan hızlı ve kolay bir şekilde şifre işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.”



Türkiye’de bir ilk



Bu uygulamanın sektörde bir ilk olduğunu kaydeden Merdan, şöyle devam etti:



“Yeni teknolojileri bankacılık alanında uygulamak için atak davranıyoruz. VakıfBank’ın güçlü dijital kanallarında her gün milyonlarca müşterimiz işlem yapıyor. Bugün itibarıyla Bankamızdaki işlemlerin yüzde 94’ü şube dışı kanallardan gerçekleşiyor. Sadece VakıfBank Mobil’i aktif olarak kullanan müşteri sayımız 5.7 milyonu aşmış durumda. Sesli asistanımız ViBi ile VakıfBank Mobil’de, sesli yönlendirme teknolojisi (IVR) ile de çağrı merkezimizde müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bu ve benzeri teknoloji gücümüzle pandemi döneminde artan yoğunluğa karşın hizmet kalitemizi korumayı başardık. NFC teknolojisini kullanarak hayata geçirdiğimiz yeni uygulamamızla da dijital kanallarımızın kullanımını daha da kolay hale getirdik.”