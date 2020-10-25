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    HaberlerEkonomi Haberleri Citibank Yatırımcı Konferansı'nda Türkiye'ye doğrudan yatırımlar ele alınacak
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    25.10.2020 - 15:26 | | AA

    Citibank Yatırımcı Konferansı'nda Türkiye'ye doğrudan yatırımlar ele alınacak

    Citibank Yatırımcı Konferansı, 27 Ekim'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Konferans kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, küresel dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek.

    Citibank Yatırımcı Konferansı'nda Türkiye'ye doğrudan yatırımlar ele alınacak

    Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası küresel ekonomilerin nasıl şekilleneceği, tedarik zincirlerinin ne yönde değişeceği konularının tartışıldığı bir ortamda Türkiye önemli bir toplantı gerçekleştiriyor.

    27 Ekim'de Citibank tarafından düzenlenecek Citibank Yatırımcı Konferansı'nda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek.

    Video konferans yoluyla yapılacak toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 100'den fazla şirketin temsilcileri katılacak.

    Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren küresel şirketlerin toplam ciroları ve piyasa değerleri trilyonlarca doları buluyor.

    Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye'deki yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler ele alınacak.

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