Çoban desteği ödemesi ne zaman yapılacak? Bakan Pakdemirli açıkladı! Çoban desteği ödemeleri ne kadar 2020?

Çoban desteği ödemesi ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çoban desteği ödemeleri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli ödemelerin ne zaman yapılacağını duyurdu. Peki çoban desteği ödemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

ÇOBAN DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hayvancılık yapan işletmelere 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak."ifadelerini kullandı.