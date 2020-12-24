Coca-Cola’dan online mağaza

Aralık itibariyle raflarda yerini almaya başlayan ve sınırlı sayıda üretilen “Daha İyisi İçin” kutuları internet üzerinden de satışa sunulacak. Marka yeni Coca-Cola online mağazasını 1 Şubat 2021 tarihinde hizmete açıyor. Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak, yeni kampanya için “Daha İyisi İçin projesi, Coca-Cola’nın insanları bir araya getirme geleneğinin izlerini taşıyor“ dedi.