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24.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Coca-Cola’dan online mağaza

Coca-Cola, kutularının üzerinde logosunun yanında önümüzdeki yıl için bir dizi ilham verici karara da yer açtığını duyurdu.

Coca-Cola’dan online mağaza

 

Aralık itibariyle raflarda yerini almaya başlayan ve sınırlı sayıda üretilen “Daha İyisi İçin” kutuları internet üzerinden de satışa sunulacak. Marka yeni Coca-Cola online mağazasını 1 Şubat 2021 tarihinde hizmete açıyor. Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak, yeni kampanya için “Daha İyisi İçin projesi, Coca-Cola’nın insanları bir araya getirme geleneğinin izlerini taşıyor“ dedi.

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