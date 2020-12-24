24.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Coca-Cola’dan online mağaza
Coca-Cola, kutularının üzerinde logosunun yanında önümüzdeki yıl için bir dizi ilham verici karara da yer açtığını duyurdu.
Aralık itibariyle raflarda yerini almaya başlayan ve sınırlı sayıda üretilen “Daha İyisi İçin” kutuları internet üzerinden de satışa sunulacak. Marka yeni Coca-Cola online mağazasını 1 Şubat 2021 tarihinde hizmete açıyor. Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak, yeni kampanya için “Daha İyisi İçin projesi, Coca-Cola’nın insanları bir araya getirme geleneğinin izlerini taşıyor“ dedi.