Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan fırsatçılara uyarıda bulunarak, “Şu Kovid-19 süreci, yoğunluk, sokağa çıkma yasakları geçsin, normalleşme süreci başlasın, bakanlığım adına çok daha sert adımlar atacağız” dedi.

Albayrak, Dijital Tarım Pazarı’nın (DİTAP) tanıtım toplantısına video konferansla katıldı. Kovid-19 salgınının, gıda arz güvenliğinin önemini gösterdiğini belirten Albayrak, zor dönemde çiftçinin yanında olmaya devam ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Ekim dönemini kaçırmamak için tüm tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz. Hazine arazilerimizi tarıma açıyoruz. Tarımsal üretimi doğru planlamayla artırmak için üretim alanlarını artırma yanında, tarımda verimliliği artıracak, girdi maliyetlerini azaltacak adımları devreye alacağız. Ön finansman ve alım garantisi noktasında gerekli çalışmaları hızla devreye sokacağız. Pancar üreticisinin, pancardan sonra buğday, arpa ve mısır üretmesini destekleyecek modeli belirledik.”

Gıda güvenliği

Albayrak, üretim planlaması yanında, stokçulara ve milletin sofrasına el uzatanlara da imkan vermeyeceklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Son birkaç aydır özellikle gıda enflasyonunda, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıkları ve bizim bakanlığımızın ekipleriyle önemli süreci başlattık. Ben buradan bu fırsatçılara şunu söylüyorum, şu Kovid-19 süreci, yoğunluk, sokağa çıkma yasakları geçsin, normalleşme süreci başlasın, bakanlığım adına çok daha sert adımlar atacağız. Böyle bir dönemde gerek fiyatlar, gerek stoklama noktasında gıda güvenliğini tehlikeye atacak şekilde yine aynı fırsatçılığı yapanlara daha net, sert süreç oluşturacağız, adımlar atacağız.”

Küçük üretici de pazara girecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DİTAP’ın sözleşmeli tarımın önünü açacağını belirterek, “Daha planlı ve öngörülebilir bir üretim yapısı oluşacak, küçük üreticilerin pazara girmesi kolaylaşacak” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Bu projeyle aslında bir taşla iki kuş vuruyoruz. Sözleşmeli tarım modelinin uygulandığı ‘Dijital Pazar’da alıcı ile satıcı daha yolun başında bir araya gelerek baştan anlaşıyorlar. Yani bu mekanizmayla piyasada belirsizlik azalıyor, herkes önünü görebiliyor, planlama yapabiliyor” diye konuştu.

Tohumdan çatala izlenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, DİTAP ile tohumdan çatala kadar olan zincirin izlenebileceğini belirterek, “Çiftçimiz ürünlerine rahatlıkla pazar bulabilecek, tüketicimiz ve esnafımız aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edebilecek” dedi. Pakdemirli, üretici ile tüketici arasında doğru bağın kurulabilmesiyle tüketicinin de makul fiyattan kaliteli ürünü alabileceğini söyledi. Çiftçinin dönem sonunda ürününü satma, pazara ulaştırma gibi bir kaygı yaşamayacağına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

“Bu uygulama ile pazarlama imkan ve kabiliyetleri artan küçük işletmeler ürettikleri ürünleri daha yüksek katma değerle piyasaya sürerek tek yumruk haline gelecek. Tarım ürünlerimizin direkt olarak satışının yapılması sağlanacak, fiyatların sezon öncesi öngörülebilir olması nedeniyle ihracata yönelik pazarlar genişleyecek. Üretim ve tüketim bölgeleri arasında mesafenin kısalmasıyla maliyet açısından avantaj sağlanacak. Sözleşmeli üretim ve tarımsal planlama sayesinde gıda arz güvenliği güçlenecek. Girdi finansmanı kolaylığıyla tohum, gübre, ilaç gibi ürünlerin tedariki sağlanacak.”