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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Çöpün yarısı gıda stoktan vazgeçelim’
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    01.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Çöpün yarısı gıda stoktan vazgeçelim’

    İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkan Yardımcısı İsmet Aral, Türkiye’deki gıda israf oranları ile gelişmiş ülkelerdeki oranların benzediğini belirterek, “Afrika gibi gıdaya erişimi zor olan coğrafyalarda gıda israfı daha az ama dünyanın geri kalanının ülkemizdeki gibi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani çöpümüzün neredeyse yarısı gıda ürünü, tabağımızın da üçte biri çöpe gidiyor” dedi.

    ‘Çöpün yarısı gıda stoktan vazgeçelim’

    Aral, dünyanın gıda ihtiyacının 2050 yılına kadar yüzde 50 artacağını anımsatarak, “Yani eğer biz gıda israfını bugün engelleyemezsek, gıdanın önemini yoklukla öğreneceğiz” ifadelerini kullandı.

    Gıda israfını engellemeye yönelik projeler ürettiklerini anlatan Aral şunları söyledi:

    “Burada da kanalları gıda satıcısı işletmeler, ev dışı tüketim ve hane içi tüketim olarak ele alıyoruz. Her bir kademe için ayrı çözümler var. Örneğin gıda satıcısı olan işletmeler gıda israfını engellemek için envanter sistemi ve tedarik zincirlerini sağlıklı kurmalı, fazla stok gibi israfı artıran mağaza içi uygulamalardan vazgeçmeli ve son olarak arz fazlası ürünlerin bağışlanmasının sağlanması için organizasyon kurulmalı.”

    Gıda bankacılığı

    Bu kapsamda gıda bankacılığından söz eden Aral, gıda bankasının temel rolünün israfa gidecek gıda, market ve tekstil ürünlerini toplayıp bunları dezavantajlı olan insanlara sunmak olduğunu belirtti.

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