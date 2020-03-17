Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± genelgedeki yasaklamalara uymayan iÅŸletme sahiplerinin sadece adli para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AvukatÂ Murat Sadak, ''TÃ¼rk ceza kanununda ya da diÄŸer kanunlarda herhangi bir yaptÄ±rÄ±m veya dÃ¼zenleme Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ deÄŸil. Ancak 1930 tarihli Umumi HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kanunu'nda bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klarla ilgili olarak alÄ±nan tedbirlere karÅŸÄ± aykÄ±rÄ± davrananlara yÃ¶nelik adli para cezasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Sadece adli para cezasÄ± vardÄ±r. Ancak aslÄ±nda burada bir bulaÅŸÄ±cÄ± salgÄ±n var, Ã¼lkemizi tehdit eden ciddi bir salgÄ±n var. Sadece Ã¼lkemiz sÄ±nÄ±rlarÄ± deÄŸil kÃ¼resel Ã§apta bir salgÄ±n, Ä°talya ve Ä°spanya Ã¶rnekleri de yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zda'' ifadelerini kullandÄ±.

''YETKÄ°LÄ°LERÄ°N BÄ°ZE YAPMIÅž OLDUÄžU UYARILARA HARFÄ°YEN UYULMASI LAZIM''

Avukat Murat Sadak, toplumsal yaÅŸamÄ±n getirmiÅŸ olduÄŸu sorumluluklara dikkat Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: '' Sorumluluklara harfiyen uymamÄ±z lazÄ±m. Bir bulaÅŸÄ±cÄ± salgÄ±n bir hastalÄ±k var. Ãœlkemizin bu noktaya gelmemesi iÃ§in yetkililerin bize yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu uyarÄ±lara harfiyen uyulmasÄ± lazÄ±m. Bununla birlikte karantina altÄ±na alÄ±nan yerlerle ilgili aykÄ±rÄ± davrananlar iÃ§in ise TÃ¼rk Ceza Kanununun 195. Maddesinde bir ceza Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ,Â o da 2 ayla 1 yÄ±l arasÄ±nda bir hapis cezasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

1930 tarihli Umumi HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kanununa muhalefetten dolayÄ±, o dÃ¶nemin ÅŸartlarÄ± iÃ§erisinde, bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klarla ilgili mÃ¼lki amirlerin tedbirlerine aykÄ±rÄ± hareket edenlere idari para cezasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r kanunda. Bununla ilgili valilikler veya diÄŸer kurumlar aykÄ±rÄ± davrananlara yÃ¶nelik cezai yaptÄ±rÄ±mlar uygulayabilirler. Bu hastalÄ±k sadece devletin ya da saÄŸlÄ±k personelinin sorunu ya da bir mÃ¼cadelesi deÄŸil, toplum olarak herkesin, hep birlikteÂ Â beraber baÅŸ edebileceÄŸimiz bir sorundur. Bu sorunla hepimiz beraber mÃ¼cadele ettiÄŸimizde sorunun altÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde altÄ±ndan kalkabileceÄŸimize inanmaktayÄ±z.''