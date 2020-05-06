Corona virüs, sarımsak fiyatını artırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı verilerini açıkladı. Nisan ayında en yüksek fiyat artışına sahip olan ürün yüzde 46,18 ile sarımsak oldu. Şifa kaynağı olarak da tüketilen sarımsak, Kayseri Kocasinan ilçesi Tanpınar mahallesinde bulun Yaş Meyve ve Sebze Halinde yerli yaş sarımsak, ithal temizlenmiş yaş sarımsak ve ithal kuru sarımsak olmak üzere 3 farklı şekilde satılıyor. Sebze ve meyve fiyatlarında iklim koşullarının belirleyici olduğunu söyleyen Kayseri Yaş Meyve ve Sebze Hal Müdürü Osman Demirel, "Sarımsağın fiyatının yüksek olmasının nedeni mevsim ve koronavirüstür. Virüs nedeniyle ithalat ve ihracat çok etkilendi. Sarımsağın büyük bir bölümü Çin bölgesinden geliyor. Çin'den ürün gelmeyince ister istemez sarımsak fiyatlarında da artış oldu. Yerli üretime geçildiğinde fiyatlar da kendiliğinden düşecektir. 6 Mayıs itibarıyla Kayseri'de sarımsağın hal çıkış fiyatı yerli yaş sarımsak 12-17 TL arası, Mısır'dan Mersin'e gelen ithal temizlenmiş yaş sarımsak 35-37 TL, Çin'den gelen ithal kuru sarımsak ise 47-50 TL arasında" diye konuştu.

Meyve sebze halinde 32 yıldır işletmecilik yapan Enver Şahin ise, "Bize sarımsak Mısır'dan geliyor, Mersin'den temin ediyoruz. İthal temizlenmiş sarımsağın bize geliş fiyatı 27-28 TL civarında, bizde pazarcıya 30-32 TL arasında satıyoruz. Yerli sarımsağın piyasada yer almasıyla fiyatlar düşecektir. Meyve sebzenin durumu yüzde 90 iklime bağlıdır. Yerli ile ithal sarımsak arasında çok fark yok" ifadelerini kullandı.