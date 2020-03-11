Corona virüs sonrası AVM'lerde termal kameralı önlem!

Derin Gökçe

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüse karşı önlemler Türkiye'de de her geçen gün artıyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, bazı AVM'lerde corona virüs önlemlerinin ciddi şekilde artırıldığını ve termal kamera uygulamasına geçildiğini belirtti.

Altaş yaptığı açıklamada, "İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak müdahale ediliyor. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor." ifadelerini kullandı.

"PANİKLEMEYE GEREK YOK"

Türkiye'nin corona virüs konusunu en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu belirten Altaş, "Paniklemeye gerek yok. Cumartesi günü bir çalıştayımız var. Corona virüs konusunu burada daha detaylı görüşüp konuşacağız. Yüksek katılım bekliyoruz" dedi.

"ZİYARETÇİ SAYIMIZDA ÇOK FAZLA DEĞİŞİKLİK YOK"

Salgının etkisi henüz alışveriş merkezlerinin (AVM) ziyaretçi sayılarını etkilemediğini söyleyen Altaş," AVM'lerimizde geçen ay ile bu ay arasında giriş sayılarımızda çok fazla değişiklik yok. Ayrıca cirolara bakıldığında ise artış söz konusu" dedi.