'Corona virüs' sonrası dolarda son durum!

Haftaya virüs salgınının yanı sıra petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün şokuyla başlayan piyasalar dün toparlanmaya çalıştı. Pazartesi günü 2008 finansal krizinden bu yana en sert düşüşü kaydeden ABD borsaları dün %5'e yakın yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump hafta başında corona virüsü salgınının ekonomiye olumsuz etkilerini telafi etmek için "önemli adımlar" atacağını açıkladı. Gelir vergisinde indirim yapılacağı beklentisi piyasaları yükseltti. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmamış olması yatırımcıların tedbirlere şüpheyle yaklaşmasına yol açtı.

ABD borsa vadeli işlemleri, ABD'nin corona virüsü salgınıyla mücadele için hazırladığı pakete yatırımcıların şüpheyle yaklaşmalarının etkisiyle bu sabah ekside düşüş %3'e ulaşmış durumda.

İTALYA'DA ÜLKENİN TAMAMI TECRİT ALTINA ALINDI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının tespit edildiğini, hastanın yakın çevresindeki kişilerin gözetim altına alındığını açıkladı.

Türkiye'nin komşularından İran, Çin'den sonra sayıca en yüksek vakanın görüldüğü ülkeler arasında yer alırken, Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında corona virüsü salgını görülüyor. Avrupa'nın salgından en yoğun etkilenen ülkesi İtalya'da ülkenin tamamı tecrit altına alındı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Küresel piyasalarda corona virüsü salgına dönüşeceğine ilişkin endişeler birçok borsada 2 haftada %20'lere varan kayıplara neden oldu. Benzer şekilde hastalığın insanları daha az temas ederek yaşamaya yöneltmesi de etkinin bir diğer boyutu. Türkiye'de benzer etkiler zamanla görülebilir. Bu etkilerin Türkiye özelinde nasıl görüleceğini, ne kadar süreciğini izleyeceğiz" dedi ve ekledi: "Küresel ekonomi üzerinde bölgesel olarak farklılıklar göstermek üzere bir şok etkisi yaratmış durumda. Piyasa ABD'den beklediği mali genişlemeyi alamadı. Bu nedenle ABD borsalarında her ne kadar %5 yükseliş yaşansa da bu vadeliler %3'e yakın ekside. Bu sabah itibarıyla yeniden küresel bir riskten kaçış görebileceğimiz anlamına geliyor."

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİTMİŞTİ

Yatırımcılar ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayın önceki günlerindeki acil durum durum faiz indirimine ek olarak önümüzdeki hafta yapılacak para politikası toplantısında faiz oranlarını en az 0.5 puan düşürmesini bekliyor. Finansal piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü faiz oranlarını 10 baz puan düşüreceği fiyatlanıyor.