BİST99.764-1,29EURO7,021,08USD6,190,62ALTIN331,701,57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Corona virüs tehlikesi, e-ticarette temizlik ve hijyen ürünleri satışını artırdı
    ABONE OL
    11.03.2020 - 15:26 | | AA

    Corona virüs tehlikesi, e-ticarette temizlik ve hijyen ürünleri satışını artırdı

    Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, Türkiye'nin e-ticaret hacminde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) kaynaklı olağan dışı bir işlem hacmi gözlemlenmediğini belirterek, "Buna karşın temizlik, hijyen ürünlerinin ve medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında dünden bugüne ortalama yüzde 300'e varan bir artış olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

    Corona virüs tehlikesi, e-ticarette temizlik ve hijyen ürünleri satışını artırdı

    Ekmekçi, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 ve beraberinde getirdiği tedirginliğin, birçok sektörü ve Çin merkezli tedarik zincirini ciddi anlamda etkilediğini vurguladı.

    Avrupa'da Kovid-19 salgını ve karantina kararlarının etkisiyle perakende sektörünün durma noktasına geldiğini belirten Ekmekçi, birçok ülkede online alışverişte daha önce hiç karşılaşılmayan bir büyüme yaşandığını kaydetti.

    Ekmekçi, bu artışın salgın tehlikesi devam ettikçe artacağının öngörüldüğünü aktararak, "Tüm dünyada büyüyen e-ticaret pazarının, krizin tetiklemesi ile birkaç yıllık büyüme oranlarına çok daha kısa sürede ulaşabileceği tahmin ediliyor." ifadesini kullandı.

    "e-ticarette Kovid-19 kaynaklı olağan dışı bir işlem hacmi gözlemlenmedi"

    Emre Ekmekçi, vakaların görüldüğü ülkelere kıyasla Türkiye'de günlük alışveriş davranışlarında çok ciddi bir değişiklik görülmediğine işaret ederek, insanların geleneksel perakendenin hakim olduğu AVM'lerde gezebildiğini ve perakende mağazalarında alışveriş yapabildiğini bildirdi.

    Türkiye'de e-ticarette Kovid-19 kaynaklı olağan dışı bir işlem hacmi gözlemlenmediğini belirten Ekmekçi, "Buna karşın olağan büyüme ve hacimlerinde seyreden e-ticaret pazarımızda temizlik ve hijyen ürünlerinin, medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında dünden bugüne ortalama yüzde 300'e varan oranlarda bir artış olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

    Özel Harekat Polislerinin Zodyak botlu devriyesini Yunan askeri dürbünle izlediYunanistan tarafından geri itmeleri önlemek amacıyla Meriç Nehrinde göreve başlayan özel harekat polislerinin Zodyak botlu devriyesini, Yunanistan güvenlik güçleri dürbünle izledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı

    Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

    Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

    Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

    İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

    İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

    Sıradaki Haber