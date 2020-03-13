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    HaberlerEkonomi Haberleri Corona virüs Uludağ'ı da vurdu...Sezon kapanıyor
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    13.03.2020 - 08:58 | | İHA

    Corona virüs Uludağ'ı da vurdu...Sezon kapanıyor

    Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ, bu sezonu diğer yıllara nazaran daha karlı şekilde kapattı. Mart sonu gibi kapanması beklenen sezon korona virüs sebebiyle bir hafta sonra kapanacak.

    Corona virüs Uludağ'ı da vurdu...Sezon kapanıyor

    Uludağ'da bu sene ara ara ama yoğun şekilde yağan kar, otelcilerin ve tatilcilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının iki metrelere ulaştığı Uludağ'da tatilciler otellere ve pistlere akın etti. Sömestr ve ara tatilde çocuklarıyla Uludağ'a gelen tatilciler karın ve eğlencenin tadını çıkardı.

    Bu seneki yoğunluğu ve sezonu değerlendiren bir otelin genel müdürü Murat Üner, ''Sezona aralık ayında başladık, fakat o ay kar olmadığı için zayıf geçti. Yıl başı itibari ile epeyce bir kar yağışı oldu, o zaman yükselişe geçtik. Geçen seneyle mukayese edersek daha iyi bir sezonla kapatıyoruz. Kar da geç geldiği için o ay gelemeyenler sonradan geldi. Herkes şubat ayına yüklendi. Martın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz gibi duruyor'' dedi.

    Sezonla ilgili konuşan Uludağ esnafı da, kar kalınlığının bu sene diğer yıllara nazaran daha iyi olduğunu, fakat korona virüsü sebebiyle sezonu bir hafta sonra kapatacaklarını belirtti.

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