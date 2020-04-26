Corona virüse karşı mobil hareket!

Akıllı bileklik ve saatlerle de formunuzu takip edebilirsiniz.

Uygulama üzerinden spor

Sworkit, Adidas Training, 7 Dakika, Ev Egzersizleri-Ekipmansız, Nike Training Club gibi pek çok popüler uygulama var. Sworkit, en iyi uygulamalardan biri. Kişiselleştirilmiş video içerikleri düzenlemenize ve oynatmanıza olanak sağlıyor. Ücretli olsa da kısa bir süre için ücretsiz kullanma özelliği sunuyor. Güç, kardiyo, yoga, pilates ve esneme seçeneklerinden birini seçebiliyorsunuz.

İçeriğinde evde yapılacak egzersiz planlamaları ve beslenme rehberleri sunan, dünya çapında 15 farklı dilde indirilebilen adidas Training ve adidas Running uygulamalarına üç ay boyunca ücretsiz premium erişim sağlıyor. Adidas ayrıca #Hometeam hareketini hayata geçirdi. ‘Hayat durmadı evde devam ediyor’ diyerek herkesi evde aktif olmaya davet ediyor.

Ekipmana gerek yok

7 Dakika uygulaması tamamen ücretsiz. Kullanıcılar için uygun egzersizler sadece 7 dakikalık süreler halinde hazırlandı. Vücudunuzun hangi bölgesini şekillendirmek istiyorsanız ona yönelik hareketler sunuyor. Programınızı seçip hareketleri görüntüleyerek çalışabiliyorsunuz. Nike App, Nike Running ile Nike Training Club uygulamaları, koçluk, motivasyon, beslenme rehberliği, antrenman dersleri ve ipuçları gibi birçok farklı alanda antrenmanlar sunuyor. İçerisinde 15 ila 60 dakika arasında değişen, 185’ten fazla antrenman bulunuyor.

Su içmenizi hatırlatıyor

Ev Egzersizleri-Ekipmansız uygulaması da, tüm ana kas grupları için günlük egzersiz rutinleri sunuyor. Günde sadece birkaç dakikada, spor salonuna gitmeye gerek kalmaksızın kaslarınızı çalıştırmanızı sağlıyor. Hareketler yanında beslenme programı da sunuyor. Bütün egzersizler uzmanlarca hazırlandı. Hiçbiri için de ekipmana gerek yok. Günlük ortalama 8-9 bardak ya da 2-2,5 litre su tüketmemiz gerekirken, birçoğumuz bunun altında kalıyoruz. Daily Water Track Reminder ise size su içmenizi hatırlatıyor. Uygulama, vücudunuz için önerilen hedefi belirliyor, bu hedefe ulaşmanız için su içmeniz gereken zamanlarda size bunu hatırlatıyor.

Akıllı saat ve bileklikle takip





Karantinada yaşadığımız bu süreçte evdeki hareketinizi ve spor yaparken yaktığınız kaloriyi akıllı saat ve bilekliklerle takip edebilirsiniz. Ayrıca bu cihazlar size spor yapmanızı hatırlatan bildirimler de gönderiyor. Bu dönemde lanse edilen akıllı saatlerden biri Huawei Watch GT 2e. Geleneksel sporlardan popüler egzersiz formlarına kadar 100 egzersiz izleme moduna sahip. İki haftalık pil ömrü sunan saat, hassas kalp atış hızı izleme, anormal kalp atış hızı uyarıları, basınç seviyesi ve uyku izleme özelliklerini de destekliyor. Siyah, kırmızı lav ve nane yeşili renkleriyle fiyatı 1.300 TL. Honor, Band 5 bileklik ve Magic Watch 2 akıllı saatle egzersiz takibi de mümkün. Attığınız adımları ve yaktığınız kaloriyi gösteriyorlar. Uyku bilgileri ve stres seviyesini de ölçüyor. Magic Watch 2, yeni güncellemeyle kandaki oksijen yoğunluğunu ve kadınların periyodunu takip ediyor. Fitbit akıllı saat ve bileklikler de hem sağlık verilerinizi hem de hareketlerinizi ölçüyor. Size ellerinizi yıkamanızı da hatırlatıyorlar.