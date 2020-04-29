BİST100.657-0.05EURO7.590.53USD6.990.08ALTIN383.60-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Corona'dan sonra 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
    ABONE OL
    29.04.2020 - 11:44 |

    Corona'dan sonra 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı

    Corona virüs salgınında başarı elde eden Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin para birimlerinin değerinde artış gözlemlendi. 3 ülkenin salgınla hızlı başa çıkıp işletmeleri yeniden faaliyete geçirmesi bu durumda etkili oldu.

    Corona'dan sonra 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleyi kazanan az sayıda ülkeler arasında gösterilen ve ekonomilerini faaliyete geçiren Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin para birimlerinin değerinde artış gözlemlendi.

    EKONOMİLERİ YENİDEN BAŞLADI

    Sputnik'in CNBC'nin haberinden aktardığına göre; Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin Kovid-19 salgınıyla nispeten hızlı bir şekilde başa çıkması, ekonomilerini yeniden başlatmalarına ve işletmeleri yeniden faaliyete geçirmelerine izin verdi.

    PARA BİRİMLERİNİN DEĞERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

    Bu sayede yatırımcılar için çok daha cazip hale gelmeleri para birimlerine de yansıdı. Bu üç ülkenin temel ticaret ortaklarından biri olan Çin'in giderek kısıtlamaları kaldırmasının da bunda önemli bir payı var.

    VAKA SAYILARI

    Avustralya'da koronavirüs vaka sayısı 6 bin 725, Yeni Zelanda'da bin 124, Güney Kore'de 10 bin 752 olarak açıklandı.

     

    Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirten Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arnavutköy'de 80 yaşındaki baba, barakada 60 yaşındaki hasta oğluna bakıyor

    Arnavutköy'de 80 yaşındaki baba, barakada 60 yaşındaki hasta oğluna bakıyor

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Sınıf geçme nasıl olacak 2020, sorumlu sınıf geçme nedir? Ziya Selçuk açıklaması! Sınıfta kalma olacak mı?

    Sınıf geçme nasıl olacak 2020, sorumlu sınıf geçme nedir? Ziya Selçuk açıklaması! Sınıfta kalma olacak mı?

    Sıradaki Haber