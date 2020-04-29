Corona'dan sonra 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleyi kazanan az sayıda ülkeler arasında gösterilen ve ekonomilerini faaliyete geçiren Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin para birimlerinin değerinde artış gözlemlendi.

EKONOMİLERİ YENİDEN BAŞLADI

Sputnik'in CNBC'nin haberinden aktardığına göre; Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin Kovid-19 salgınıyla nispeten hızlı bir şekilde başa çıkması, ekonomilerini yeniden başlatmalarına ve işletmeleri yeniden faaliyete geçirmelerine izin verdi.

PARA BİRİMLERİNİN DEĞERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Bu sayede yatırımcılar için çok daha cazip hale gelmeleri para birimlerine de yansıdı. Bu üç ülkenin temel ticaret ortaklarından biri olan Çin'in giderek kısıtlamaları kaldırmasının da bunda önemli bir payı var.

VAKA SAYILARI

Avustralya'da koronavirüs vaka sayısı 6 bin 725, Yeni Zelanda'da bin 124, Güney Kore'de 10 bin 752 olarak açıklandı.