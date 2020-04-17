Coronayı öldüren maske!

Türkiye, corona virüsle mücadele kapsamında çığır açacak bir buluşa imza attı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes Holding iştiraki Boyteks Tekstil, antiviral kumaş üretmeyi başardı. Yüksek teknolojik yöntemlerle sentezlenen, antiviral malzemeleri özel proseslerle kumaşa uygulayan Boyteks, bu kumaşla maske ve hastane önlüğü üretecek.

5 YIKAMAYA KADAR KORUYOR

Corona virüsü öldüren kumaş, antiviral özelliğini ise 5 yıkamaya kadar koruyor. ISO standartlarına göre kumaşın antiviral özelliklerini test eden Boyteks Tekstil, önümüzdeki hafta Almanya'daki uluslararası bir enstitüden de patent ve sertifika alacak. Önümüzdeki haftalarda üretimine başlanacak kumaşla, günde 10 bin adet maske ve hastane önlüğü üretilerek Sağlık Bakanlığı'na bağışlanacak.

ARALIKTA BAŞLADIK

Boyteks A.Ş.'nin geliştirdiği inovatif ürünler ve teknolojik altyapısı ile yatak kumaşı sektöründe dünya markaları arasında yer aldığına dikkat çeken Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Boyteks, şimdi de pandemi ile mücadele kapsamında antiviral özellikli kumaşlarla virüslerin kısa sürede yok edilmesine, bu sayede kullanım süresince kişileri koruyabilecek çözümlere yöneldi" dedi. Antiviral kumaş için uluslararası çözüm ortaklarıyla birlikte aralık ayında çalışmalara başladıklarını aktaran Ertekin, son iki aydır çok yoğun bir tempoya girdiklerini söyledi.

KUMAŞIN YÜZEYİNDE TUTUNAMIYOR

Yüz maskesi üretiminde kullanılan nonwoven (dokuma ve örme olmayan) ürünlerin dünyadaki ihtiyacı karşılama kapasitesinin yetersiz olduğunu belirten Ertekin, "Biz de buna alternatif, antiviral özellikli, yıkanabilir dokuma ve örme kumaşların geliştirilmesi için çalıştık" dedi. Yüksek teknolojik yöntemlerle sentezlenen antiviral malzemelerin özel proseslerle kumaşlara uygulanabildiğini aktaran Ertekin, şöyle devam etti: "Bu teknoloji ile virüslerin protein yapıları bozularak, antiviral kumaş yüzeyinde tutunmasının engellenmesi ve virüslerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor. Yapılan ilk çalışmalar olumlu sonuçlar verdi. Uluslararası patent ve sertifika almak istiyoruz. Bunun için Almanya'daki bir akredite kuruluşuna başvuru yaptık. Önümüzdeki hafta sonuçlanacağını düşünüyoruz."

GÜNDE 10 BİN ADET ÜRETECEK

Kumaşın tüm onaylarının alınmasının ardından maske üretimine başlayacaklarını anlatan Ertekin, "Hali hazırda günlük 50 bin maske yapıp Sağlık Bakanlığı'na veriyoruz. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin hastane önlüklerini de biz yapıyoruz. Antiviral kumaşın tüm onaylarını aldıktan sonra maske ve önlükleri bu kumaşla üretmeye devam edeceğiz. Yıkanıp kullanabilme özelliği olduğu için günlük 10 bin adet maske üretmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Sabah