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    HaberlerEkonomi Haberleri Covid-19 Çin'in ilk çeyrek büyümesini yüzde 3.5'e çekebilir
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    19.02.2020 - 12:01 | | DHA

    Covid-19 Çin'in ilk çeyrek büyümesini yüzde 3.5'e çekebilir

    Morgan Stanley'in Çarşamba günü açıklanan bir raporuna göre, Covid-19 salgını, Çin'in ekonomik büyümesini yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.5 düzeyine çekebilir.

    Covid-19 Çin'in ilk çeyrek büyümesini yüzde 3.5'e çekebilir

    Raporu hazırlayan analistlere göre, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde imalat sanayi, geçen hafta, her zamanki operasyonlarının yüzde 30-50'si kadar kapasiteyle çalıştı.

    Morgan Stanley raporuna göre, Çin'de imalat sanayi Şubat sonuna kadar normal operasyon kapasitesinin yüzde 60 ile yüzde 80'i arasında bir düzeye yükselecek ve normal kapasitelere ancak Mart ortasıyla sonu arasında bir zamanda ulaşabilecek.

    Şirketler, Covid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri üretime yeniden başladıktan sonra küresel ekonominin bir sıçrama yapmasının beklendiğini vurgulayan analistlere göre, Covid-19'un etkisini savuşturabilmek için Çin faiz indirimi dahil, bir dizi teşvik önlemi alabilir.

    Çin anakarasında Salı günü teşhis edilen yeni Covid-19 vaka sayısı 1,749'a geriledi. Pazartesi günü teşhis edilen yeni Covid-19 vaka sayısı 1,886 düzeyindeydi. Çin'de Covid-19 salgınında şu ana kadar 74 bin vaka belirlendi ve yaşamını yitirenler 2,000 kişiyi aştı.

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