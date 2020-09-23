BİST1.0960.00EURO8.980.06USD7.680.26ALTIN464.32-0.87
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Çukurova Havalimanı için 26 Ekim'de ihale düzenlenecek
    ABONE OL
    23.09.2020 - 09:59 | | AA

    Çukurova Havalimanı için 26 Ekim'de ihale düzenlenecek

    Çukurova Havalimanı'nın üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devrine ilişkin ihale gerçekleştirilecek.

    Çukurova Havalimanı için 26 Ekim'de ihale düzenlenecek

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün söz konusu ihaleye dair ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Geçici teminat tutarı 600 bin avro veya karşılığı olarak belirlenen ihale, 26 Ekim saat 10.00'da kapalı teklif usulüne göre yapılacak.

    Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektilerSultangazi'de, gelin konvoyundakiler araçlarını durdurup trafiğin yoğun seyrettiği yolu kapatarak halay çekti. Sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği yolda halay çekme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, gelin ve damadın da aralarında olduğu halay çekenleri tespit ederek, cezai işlem uyguladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 DGS tercihleri bu hafta başlar mı? DGS tercihleri için ÖSYM'den duyuru var mı?

    2020 DGS tercihleri bu hafta başlar mı? DGS tercihleri için ÖSYM'den duyuru var mı?

    Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

    Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

    Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

    Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

    Çocukları kaçırıp, plastik kelepçeyle pencere demirine bağladı

    Çocukları kaçırıp, plastik kelepçeyle pencere demirine bağladı

    Sıradaki Haber