23.09.2020 - 09:59 | | AA
Çukurova Havalimanı için 26 Ekim'de ihale düzenlenecek
Çukurova Havalimanı'nın üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devrine ilişkin ihale gerçekleştirilecek.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün söz konusu ihaleye dair ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Geçici teminat tutarı 600 bin avro veya karşılığı olarak belirlenen ihale, 26 Ekim saat 10.00'da kapalı teklif usulüne göre yapılacak.
Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektilerSultangazi'de, gelin konvoyundakiler araçlarını durdurup trafiğin yoğun seyrettiği yolu kapatarak halay çekti. Sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği yolda halay çekme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, gelin ve damadın da aralarında olduğu halay çekenleri tespit ederek, cezai işlem uyguladı.