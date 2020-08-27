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    27.08.2020 - 08:07 | | Reuters

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 40 milyon liraya yükseldi

    Dost ve müttefik devletlere anlaşma akdedilmeden verilecek parasal yardım limiti 40 milyon TL çıkarıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 40 milyon liraya yükseldi

    Dost ve müttefik devletlere anlaşma akdedilmeksizin, mal ve hizmet hibesi veya mübadelesi şeklinde verilecek yardımın parasal limiti 20 milyon TL'den 40 milyon TL'ye çıkarıldı.

    Cumhurbaşkanlığı'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu limit, 25 Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 20 milyon liraya çıkarılmıştı.

    Muğla’da otomobille motosikletin çarpışma anı kameradaMuğla’nın Seydikemer ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışma anı MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.
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