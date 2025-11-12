Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak vergilerindeki artışa ilişkin olarak, milletin çıkarlarını koruma sorumluluğunun bilincinde olduklarını ve bu artışların kabul edilemez olduğunu belirtti. Konuyla ilgili olarak, özellikle CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde, arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yapılan fahiş artışlara dikkat çekti. Erdoğan, bazı bölgelerde yüzde 2.500, yüzde 5.000 ve hatta yüzde 18.700’lere varan artışların, vatandaşın üzerine haksız bir yük bindirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, bu duruma sessiz kalmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, "Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez," dedi. Erdoğan, bu konuyu önceki merkez yürütme kurulu toplantısında enine boyuna değerlendirdiklerini, ilgili arkadaşlarının hem öncesinde hem de sonrasında bir araya gelerek çözüm önerileri üzerinde konuştuklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Milletin faydasını gözetmek, çıkarlarını korumakla da mükellefiz. Hep söylüyorum. Biz aldanan da olmayacağız, aldatan da olmayacağız. Bu kapsamda mühim bir konuya değinmek durumundayım. Sizin de bildiğiniz gibi emlak vergilerindeki artış meselesiyle ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor.

Bilhassa CHP’li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yüzde 2.500, yüzde 5.000 hatta bazı bölgelerde yüzde 18.700’lere varan fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz.

"BUNUN KABUL EDİLEBİLİR OLMADIĞI AÇIKTIR"

Bu artışlar doğrudan vatandaşımızın omzuna haksız bir yük bindiriyor. Bunun kabul edilebilir olmadığı açıktır. Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. Bir önceki merkez yürütme kurulu toplantımızda bu konuyu enine boyuna değerlendirdik. İlgili arkadaşlarımız öncesinde ve sonrasında bir araya geldi. Haklı talepleri karşılayacak ana muhalefetin istismarını engelleyecek formüller üzerinde konuştular. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclis’imizi takdirine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. "