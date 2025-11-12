Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan emlak vergilerine ilişkin açıklama
HaberlerUzmanparaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan emlak vergilerine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emlak vergilerine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde emlak vergilerindeki artışlarla ilgili toplumun farklı kesimlerinden gelen tepkilere değindi. Erdoğan, emlak vergilerindeki artışların vatandaşın omuzuna haksız bir yük bindirdiğini belirterek, bu artışların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

12.11.2025 - 15:22 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emlak vergilerine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak vergilerindeki artışa ilişkin olarak, milletin çıkarlarını koruma sorumluluğunun bilincinde olduklarını ve bu artışların kabul edilemez olduğunu belirtti. Konuyla ilgili olarak, özellikle CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde, arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yapılan fahiş artışlara dikkat çekti. Erdoğan, bazı bölgelerde yüzde 2.500, yüzde 5.000 ve hatta yüzde 18.700’lere varan artışların, vatandaşın üzerine haksız bir yük bindirdiğini ifade etti.

Haberin Devamı

 

Cumhurbaşkanı, bu duruma sessiz kalmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, "Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez," dedi. Erdoğan, bu konuyu önceki merkez yürütme kurulu toplantısında enine boyuna değerlendirdiklerini, ilgili arkadaşlarının hem öncesinde hem de sonrasında bir araya gelerek çözüm önerileri üzerinde konuştuklarını belirtti.

Gürcistan'da düşen C-130 uçağında 20 şehit! Enkaz alanından son bilgiler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTürk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü: 20 asker şehitHaberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Milletin faydasını gözetmek, çıkarlarını korumakla da mükellefiz. Hep söylüyorum. Biz aldanan da olmayacağız, aldatan da olmayacağız. Bu kapsamda mühim bir konuya değinmek durumundayım. Sizin de bildiğiniz gibi emlak vergilerindeki artış meselesiyle ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor. 

Haberin Devamı

Bilhassa CHP’li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yüzde 2.500, yüzde 5.000 hatta bazı bölgelerde yüzde 18.700’lere varan fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz.

"BUNUN KABUL EDİLEBİLİR OLMADIĞI AÇIKTIR"

Bu artışlar doğrudan vatandaşımızın omzuna haksız bir yük bindiriyor. Bunun kabul edilebilir olmadığı açıktır. Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. Bir önceki merkez yürütme kurulu toplantımızda bu konuyu enine boyuna değerlendirdik. İlgili arkadaşlarımız öncesinde ve sonrasında bir araya geldi. Haklı talepleri karşılayacak ana muhalefetin istismarını engelleyecek formüller üzerinde konuştular. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclis’imizi takdirine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. "

Aynı gün, iki kahraman! Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAynı gün, iki kahraman! Düşen kargo uçağında kahreden tesadüfHaberi Görüntüle
Korkunç iddia! Gelininin darbettiği yaşlı kadın hayatını kaybetti

Korkunç iddia! Gelininin darbettiği yaşlı kadın hayatını kaybetti

Soyu tükenmiş bir timsah türüne ait 55 milyon yıllık keşif

Soyu tükenmiş bir timsah türüne ait 55 milyon yıllık keşif