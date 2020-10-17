Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! Vatandaşın cebine yansıyacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret etti ve beklenen müjdeyi açıkladı.

Daha önce 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ek olarak 85 milyar metreküp gazın daha bulunduğunu açıkladı.

Böylelikle bulunan toplam rezerv 405 milyar metreküp oldu.

Erdoğan, "Hedef, bulunan gazı 2023'te kullanıma sunmak." dedi.

'Müjde' sonrası CNN Türk canlı yayınına katılan uzmanlar şu ifadeleri kullandı:

Dr. Levent Yılmaz:

Bulunan rezervin stratejik değeri göz önünde bulunmalı. Enerji ithal etmeye devam edeceğiz. Bu gaz geliştirildikten sonra da devam edeceğiz. Yenilenebilir tarafında ağırlığı yerli kaynaklara yönlendirdikçe doğal gaz miktarı aşağı düşecek. Buradaki tahminler günün koşullarına göre belli olacak. Bu gaz keşfi hiç olmasaydı da Türkiye önemli adımlar atmıştı. Biz artık kendi gazımızı kaldıraç olarak kullanıp daha ucuz gaz ithal edeceğiz. Daha ucuz fiyatlara ulaşacağız. Bugünlerde maliyetlerle alakalı konuşmak doğru değil. Önümüzdeki yıldan itibaren cebimize olumlu şekilde yansıyacağını görebiliriz.

Murat Kalay:

Uzun zamandır değerlendirdiğimiz gibi keşfedilen rezerv miktarını yukarı yönlü revize etti. Cumhurbaşkanımız yeniden ciddi bir keşfin müjdesini verdi. 2023 hedefi doğrultusunda gazın karaya ulaşacağı söylendi. Bu meşakkatli bir süreç olacak. Bu güzel keşif, sahip olduğumuz imkanlar bu projenin de altından kalkacağımızın inancını bize veriyor.