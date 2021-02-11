'Cumhurbaşkanımızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi'

Uzay aracını yörüngeye uluslararası işbirliği ile çıkaracaklarını anlatan Varank, eski ABD başkanlarından John Kennedy’nin ay misyonuna ilişkin Soğuk Savaş döneminde yaptığı konuşmayı hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın konuşmasını da aynı heyecanla takip ettim” ifadesini kullandı.



Türkçe hassasiyeti



Varank, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu “Milli Uzay Programı”nın, gelecek 10 yılın yol haritası olduğunu belirterek, “Türkiye aslında bir uzay ülkesi diyebiliriz. Hatta bir mini uydunun uzaya çıkarılıp direkt Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan uzaya salınması da olabilir” bilgisini verdi.



Varank, uzaya kimin gönderileceğine ilişkin de, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun Türkiye adına uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Varank, bilimsel misyona uygun yapılacak seçimlerin gönüllük esasına uygun bir çağrıyla gerçekleştirileceğini söyledi.



Astronot kelimesi yerine kullanılacak Türkçe kelimenin ne olacağına ilişkin de Varank, “Cumhurbaşkanımızın Türkçe hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Bu vatandaşımızın 2 yıla yakın eğitim alması lazım. Gençler ve çocuklar için rol model olacak. İsminin de Türkçe olması bizi mutlu eder” diye konuştu.



“Ay misyonu” hakkında da bilgi veren Varank, “Ay misyonu zor bir görev. Burada iki aşamalı planımız var. Öncelikle 2023 sonunda kendi uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkartacağız. Şu anda 1,5-2 tonluk aracı kendimiz yörüngeye çıkartacak kabiliyete sahip değiliz. Oraya çıkaracağımız uzay aracımızı, kendi geliştirdiğimiz özgün ve milli motorumuzu ateşleyerek aya göndereceğiz ve uzay aracımızın aya sert iniş yapmasını sağlayacağız” dedi.



Yörüngeye uluslararası iş birliğiyle çıkacak



Uzay aracını yakın yörüngeye uluslararası iş birliği ile çıkaracaklarını anlatan Varank, “Bu aracı yönlendirerek ay yüzeyine adeta çarptırabiliyor muyuz? Biz bunun testini gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Sürecin ikinci ayağının da uzay limanı işletmesine sahip olmak olduğunu vurgulayan Varank, Türkiye’nin coğrafi konumunun buna uygun olmadığını ve ekvatora yakın bir yerde bir uzay limanı işletmesine sahip olunması gerektiğinin altını çizdi. Varank, “Biz bunu da gerçekleştirmek üzere dost ve müttefik ülkelerle görüşmelerimizi yapıyoruz, belki bir ortak uzay limanı işletmesi kurmak, burada bizi uzaya ulaştıracak roketleri tasarlamak üzere...” dedi.



Monaliti geceyarısı diktiler



Varank, tanıtım için Göbeklitepe’ye konan monalitin bakanlık tarafından hazırlandığını belirterek, “’Bu monalitler dünyanın her tarafında ortaya çıkıyor, biz de böyle bir şey yapsak, üstüne de Göktürkçe mesaj yazsak’ dediler. Bir gece yarısı arkadaşlarımız onu oraya diktiler” diye konuştu.



‘Gönüllü adayıyım’



Varank, koronavirüs için üç aşı adayında çalışmaların tamamlandığını belirterek, “Ara sonuçlarımızı Sağlık Bakanlığına teslim ettik. Bu üç aşı adayından hangisi faza geçerse ben gönüllü olmaya adayım” dedi. Varank, BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin’in Türkiye’de kanser araştırmalarıyla ilgili çalışmalar yapmak istediğini söyledi.