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    HaberlerEkonomi Haberleri Cumhurbaşkanlığı'na iletildi! İşte ilk önce açılacak yerler
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    29.04.2020 - 09:45 |

    Cumhurbaşkanlığı'na iletildi! İşte ilk önce açılacak yerler

    İş yerini öncelikle açabilecek esnaf ve sanatkarlara ait meslek ve  işyerlerinin belirlenerek cumhurbaşkanlığına yazılı olarak  bildirildiğini açıklayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gerekli tedbir ve önlemleri  alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber,  kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait  meslekleri belirleyerek taleplerimizi ileterek esnaf ve  sanatkarlarımızın işyerlerine açılmasını istedik" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı'na iletildi! İşte ilk önce açılacak yerler

    Bendevi Palandöken TESK'in esnaf ve sanatkarlara ilişkin talep  yazısı şu şekilde: "COVID-19 (Yeni tip Korona virüs) salgınının yayılmasını  engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan  tedbirlerden muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda esnaf  ve sanatkârımız doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmiş, ayrıca birçok  meslek kolunda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlarımızın da  işyerleri geçici olarak kapatılmıştır. Dolayısıyla, yaşadıkları  mağduriyet de göz önünde bulundurularak, virüsün  engellenebilmesi  bakımından fiziksel mesafe uygulamasını diğer meslek guruplarına göre  daha kolay sağlanabilecekleri düşünülen ve planlı/kontrollü bir  şekilde müşteri kabulüne izin verilebileceği değerlendirilen esnaf ve  sanatkârlarımıza ait işyerleri aşağıda belirtilmiştir.

    İŞTE 1. FAZDA AÇILMASI GEREKEN YERLER

    Buna göre birinci fazda müşteri sayısı, masalar arası mesafe, hijyen koşullarına azami  riayet, çalışanların koruyucu ekipman kullanması v.b. önlemlerin  alınması kaydıyla, 21 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan ve  sadece paket servis yapılmasına izin verilen lokanta, restoran, kafe,  kafeterya, pastane ve benzeri işyerleri,

    - Zorunlu randevu sistemi, gerekirse müşterilerin tek tek  alınması, maske, eldiven, bone ve gözlük takarak çalışmak gibi  önlemlerin alınması kaydıyla, 21 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı  olan berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri.

    - Müşteri sayısı, masalar arası mesafe şartı, hijyen koşulların  riayet16 Mart 2020 tarihinde Umuma Açık Eğlence ve İstirahat yerlerinin kapatılması kararı çerçevesinde işyerleri kapatılan  kahvehane, kıraathane işyerleri.

    Öte yandan 21 Mart 2020 tarihinden itibaren sokağa çıkmaları  yasaklanan 65 yaş üstü kapsamında bulunan ve bu yasak nedeniyle  işyerlerini açamayan esnaf ve sanatkârlarımıza ait işyerleri.

    Ayrıca, Pazar/satış yerlerinde satışı yapılan ürünler ile ilgili  kısıtlama ve ürün çeşitliliğinin artırılması hususunun da gözden  geçirilmesi.

    Esnaf ve sanatkârlarımızın işyerlerinin açılması milletimiz  açısından da çok önemli moral-motivasyon kaynağı olacaktır. Bu  devletimiz tarafından yürütülen COVID-19 mücadelesinden başarıyla  çıkıldığını da gösterecektir.

    Yapılacak değerlendirme neticesinde  açılmasına imkân  bulunamayacak esnaf ve sanatkârlarımıza ise  işyeri kira olanlara kira  yardımı, nakit desteği vb. uygulamaların sorunun çözümü ve esnaf ve  sanatkâr işletmelerimizin ayakta kalabilmesi açısından faydalı olacağı  düşünülmektedir."

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