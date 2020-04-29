Cumhurbaşkanlığı'na iletildi! İşte ilk önce açılacak yerler

Bendevi Palandöken TESK'in esnaf ve sanatkarlara ilişkin talep yazısı şu şekilde: "COVID-19 (Yeni tip Korona virüs) salgınının yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan tedbirlerden muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda esnaf ve sanatkârımız doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmiş, ayrıca birçok meslek kolunda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlarımızın da işyerleri geçici olarak kapatılmıştır. Dolayısıyla, yaşadıkları mağduriyet de göz önünde bulundurularak, virüsün engellenebilmesi bakımından fiziksel mesafe uygulamasını diğer meslek guruplarına göre daha kolay sağlanabilecekleri düşünülen ve planlı/kontrollü bir şekilde müşteri kabulüne izin verilebileceği değerlendirilen esnaf ve sanatkârlarımıza ait işyerleri aşağıda belirtilmiştir.

İŞTE 1. FAZDA AÇILMASI GEREKEN YERLER

Buna göre birinci fazda müşteri sayısı, masalar arası mesafe, hijyen koşullarına azami riayet, çalışanların koruyucu ekipman kullanması v.b. önlemlerin alınması kaydıyla, 21 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan ve sadece paket servis yapılmasına izin verilen lokanta, restoran, kafe, kafeterya, pastane ve benzeri işyerleri,

- Zorunlu randevu sistemi, gerekirse müşterilerin tek tek alınması, maske, eldiven, bone ve gözlük takarak çalışmak gibi önlemlerin alınması kaydıyla, 21 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri.

- Müşteri sayısı, masalar arası mesafe şartı, hijyen koşulların riayet16 Mart 2020 tarihinde Umuma Açık Eğlence ve İstirahat yerlerinin kapatılması kararı çerçevesinde işyerleri kapatılan kahvehane, kıraathane işyerleri.

Öte yandan 21 Mart 2020 tarihinden itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü kapsamında bulunan ve bu yasak nedeniyle işyerlerini açamayan esnaf ve sanatkârlarımıza ait işyerleri.

Ayrıca, Pazar/satış yerlerinde satışı yapılan ürünler ile ilgili kısıtlama ve ürün çeşitliliğinin artırılması hususunun da gözden geçirilmesi.

Esnaf ve sanatkârlarımızın işyerlerinin açılması milletimiz açısından da çok önemli moral-motivasyon kaynağı olacaktır. Bu devletimiz tarafından yürütülen COVID-19 mücadelesinden başarıyla çıkıldığını da gösterecektir.

Yapılacak değerlendirme neticesinde açılmasına imkân bulunamayacak esnaf ve sanatkârlarımıza ise işyeri kira olanlara kira yardımı, nakit desteği vb. uygulamaların sorunun çözümü ve esnaf ve sanatkâr işletmelerimizin ayakta kalabilmesi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir."