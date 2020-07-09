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    HaberlerEkonomi Haberleri Cüneyt Paksoy canlı yayında açıkladı! Altın alım fırsatı...
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    09.07.2020 - 15:39 |

    Cüneyt Paksoy canlı yayında açıkladı! Altın alım fırsatı...

    Stratejist Cüneyt Paksoy, rekor kıran gram altın ile ilgili "Her anlamlı düşüş alım fırsatı, her anlamlı geri çekilme alım fırsatı." dedi.

    Mahmut Ekinci

    Stratejist Cüneyt Paksoy, 5 ayın zirvesine tırmanan BIST 100 endeksi ve dünya borsalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Paksoy, BIST 100 endeksi ile ilgili "118 bin-118 bin 500 puanın altına sarkma başlıyorsa, 115 bin-116 bin 500 birinci önemli destek bölgesi" dedi.

    Ons altın ve gram altında gelen rekor fiyatlara dair de açıklamalarda bulunan Paksoy, "Gözümüz virüsle ilgili gelişmelerde olacak. Altın devamlı masada kalacak." ifadelerini kullandı.

    Yayının son bölümünde ise Paksoy, dolar endeksini yorumladı.

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