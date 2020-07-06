06.07.2020 - 10:45 |
CVV kodu nedir, nerede yazar? Kart güvenlik kodu nerede
CVV kodu nedir nerede yazar sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen kredi kartları artık hayatın hemen hemen her alanında kullanılıyor. Online alışverişlerden market, giyim gibi birçok yerde kullandığımız kredi kartlarında özellikle online alışverişlerde sorulan CVV kodu hakkında araştırmalar sürüyor. Peki CVV kodu nedir, nereden ve nasıl alınır?
Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen kredi kartları ile online (İnternet) alışverişlerinde sıklıkla kullandığımız esnada alışverişi tamamlamadan önce kredi kartı üzerinde yer alan isim, kredi kartı numarası ve CVV kodu soruluyor. Kredi kartını yeni kullanmaya başlayan vatandaşlar özellikle CVV kodu nedir, nereden yazar sorularına yanıt arıyor. Peki Kredi kartı güvenlik kodu kartın hangi bölümünde yazıyor?
CVV KODU NEDİR?
CVV kodu veya güvenlik numarası, kredi kartının arka yüzündeki, genelde beyaz alana basılı rakamların son 3 hanesidir. Aşağıdaki resimdeki örnekte kırmızı daire içinde görülen 3 rakamdır.