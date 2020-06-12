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    HaberlerEkonomi Haberleri D-Smartlılar hazirana 1-0 önde başlıyor!
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    12.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    D-Smartlılar hazirana 1-0 önde başlıyor!

    D-Smart yeni kampanyasıyla, spor coşkusundan film-dizi keyfine, belgesel heyecanından çocuk neşesine kadar, herkese hitap edecek içerikleri evlere getiriyor. Türkiye’nin yenilikçi dijital yayın platformu D-Smart, birbirinden kaliteli içerikleri sınırsız internetle birlikte sunuyor.

    D-Smartlılar hazirana 1-0 önde başlıyor!

    D-Smart’ın yeni Mega Paket kampanyasında Avrupa’nın en değerli ligleri Premier Lig ve Laliga heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Spor heyecanının yanı sıra gişe rekortmeni filmler, dünyanın takip ettiği diziler, birbirinden heyecanlı belgeseller ve çocuk içeriklerinin de yer aldığı kampanyanın fiyatı haziran ayına özel 55 TL yerine 39.90 TL olarak belirlendi.

    24 ay sabit fiyat garantisiyle sunulan kampanyaya özel tüm ek paketler de ilk 4 ay açık olacak ve D-Smart’ın yenilenen servisi D-Smart GO da 24 ay boyunca hediye edilecek. Tüm aile evde vakit geçirirken D-Smart GO’ya tek bir abonelikle televizyon, tablet, bilgisayar ve cep telefonundan farklı içerikler izlenebilecek.

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