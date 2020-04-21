DAİB üyelerinden 186 ülkeye 432 milyon dolarlık ihracat

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mart döneminde Birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 186 ülkeye ürün gönderildi.

DAİB'in ilk çeyrek ihracatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı döneminine kıyasla yüzde 0,08 azalarak 432 milyon 174 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Tarım ürünleri ihracatı arttı

Geçen yıl ocak-mart döneminde 334 milyon 849 bin dolarlık sanayi, 74 milyon 654 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide 327 milyon 460 bin dolarlık, tarımda 85 milyon 976 bin dolarlık dış satıma imza attı. Tarım ürünleri ihracatında sağlanan yüzde 15'lik artış dikkati çekti.

Bu dönemde madencilik sektörünün ihracatı ise 18 milyon 654 bin dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en çok ihracat yapan sanayi sektörleri, 56 milyon 197 bin dolarla makine, 52 milyon 465 bin dolarla kimya, 46 milyon 237 bin dolarla hazır giyim, 43 milyon 267 bin dolarla otomotiv oldu.

İlk çeyrekte, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatından 9 milyon 282 bin dolar, yaş meyve ve sebze ihracatından 15 milyon 962 bin dolar elde edildi. Yaş meyve ve sebze ihracatının tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 arttı.

En fazla ihracat Irak'a

Birliğin ilk çeyrek ihracatında 92 milyon 891 bin dolarla Irak ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 28 milyon 684 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 28 milyon 549 bin dolarla Almanya, 18 milyon 278 bin dolarla İran ve 12 milyon 574 bin dolarla Libya takip etti.

"İhracat kayıplarını telafi edeceğiz"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birlik üyesi firmaların ihracatının ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,08'lik düşüşle 432 milyon 174 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Kovid-19 salgınından ihracatın en az seviyede etkilenmesi ve firmaların sevkiyatının hızlı şekilde yapılabilmesi için ilgili kuruluşlarla irtibatlı olduklarını belirten Tanrıver, "Birlik olarak biz de bu zor koşullara rağmen üyelerimizin yeni pazarlara ihracat yapabilmesi için yoğun şekilde çalışıyoruz. Kovid-19 salgını geçtikten sonra ihracatta oluşan kayıpları telafi edeceğiz." dedi.