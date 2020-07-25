BİST119.2020.14EURO7.980.59USD6.850.10ALTIN418.590.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Dakikada 17 adet buzdolabı üretildi
    ABONE OL
    25.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Dakikada 17 adet buzdolabı üretildi

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin yıllık sanayi ürün istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de 2019 yılında 1 milyon 286 bin 242 adet otomobil, 8 milyon 998 bin 242 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 25 bin 948 adet kombi, 191 bin 789 ton kabuksuz işlenmiş fındık, 154 milyon 805 bin 52 ton hazır beton ve 5 milyar 815 milyon 24 bin 816 liralık tıbbi ilaç üretimi gerçekleştirildi.

    Dakikada 17 adet buzdolabı üretildi

    Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2018’e göre yüzde 16.40 oranında artışla toplamda 2 trilyon 71 milyar 894 milyon lira oldu. Bu değer 2018’de 1 trilyon 780 milyar 482 milyon lira iken 2017’de 1 trilyon 345 milyar 191 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.

    Söz konusu satış tutarının yüzde 13.6’sını gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12 ile ana metal sanayi ürünleri ve yüzde 9.6 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 8 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.

    Yüzde 3.5’i teknolojik

    İmalat sanayisinde 2019’da üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3.5’ini oluşturduğu görüldü.

    Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 70.6 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 26’da kaldı.
    Ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında, toplam satış değerinin yüzde 45.1’ini ara malları, yüzde 24.2’sini dayanıksız tüketim malları oluşturdu. Enerjinin payı ise yüzde 6.3 olarak hesaplandı.

    24 Temmuz 2020 Milliyet'te Haftanın Özetiİşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Geceyi Ayasofya meydanında geçirdiler... İlk sabah namazı!

    Geceyi Ayasofya meydanında geçirdiler... İlk sabah namazı!

    Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

    Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Son dakika... Ayasofya Camii'nde tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz...

    Son dakika... Ayasofya Camii'nde tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz...

    Sıradaki Haber