08.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Dalbastı ihracatı 4.5 milyonu aştı
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinden bu yıl 630 ton kiraz ihraç edilerek karşılığında 4.5 milyon liralık gelir elde edildi. Malatya’da kayısıdan sonra kentin önemli geçim kaynaklarından olan ve kendine has tadıyla bilinen coğrafi işaret tescilli ‘dalbastı kirazı’ bu yıl üreticisini sevindirdi.
Yurt içi pazarının yanı sıra yurt dışında da talep gören tescilli dalbastı kirazı Almanya, Norveç ve Rusya gibi ülkelere ihraç edildi. Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, 2017’de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan dalbastı kirazının kalite ve kalibresinin yüksek olmasından dolayı yurt dışında ilgi gördüğünü söyledi.
Solmaz, dalbastı kirazının kilogramını üreticilerin hasat sezonunun başlangıcında 15 liradan sattığını aktararak, hasat döneminin sonlarına doğru kilogram fiyatının 6 liraya kadar düştüğünü hatırlattı.
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