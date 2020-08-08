Dalbastı ihracatı 4.5 milyonu aştı

Yurt içi pazarının yanı sıra yurt dışında da talep gören tescilli dalbastı kirazı Almanya, Norveç ve Rusya gibi ülkelere ihraç edildi. Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, 2017’de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan dalbastı kirazının kalite ve kalibresinin yüksek olmasından dolayı yurt dışında ilgi gördüğünü söyledi.

Solmaz, dalbastı kirazının kilogramını üreticilerin hasat sezonunun başlangıcında 15 liradan sattığını aktararak, hasat döneminin sonlarına doğru kilogram fiyatının 6 liraya kadar düştüğünü hatırlattı.