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    HaberlerEkonomi Haberleri Dalından toplanıp 20 ülkeye satılıyor
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    13.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Dalından toplanıp 20 ülkeye satılıyor

    Konya’da ‘İyi Tarım Uygulamaları’ ile yetiştirilen, coğrafi ve iklimsel özelliklerle lezzetlenen bodur fidanlardan üretilen elmalar, Türkiye pazarını görmeden dış pazara ulaştırılıyor. Coğrafi ve iklimsel özellikler sayesinde tadı ve aroması diğer türlerden farklı olan elmalar, daha dalındayken 20 ülkeye ihraç ediliyor

    Dalından toplanıp 20 ülkeye satılıyor

    Sarayönü ilçesine bağlı Başhüyük Mahallesi’nde 19 yıl önce Hollanda’dan getirdiği fidanlarla elma bahçesi kuran Musa Tutar, ‘İyi Tarım Uygulamaları’ ile yetiştirdiği meyveleri dünya pazarına sunuyor. Gereksiz ilaç ve gübre kullanımı olmadan, yaklaşık 200 dönümlük bahçede yetiştirilen elmalar, bahçenin üzerini tamamen örten file ile dolu ve güneş yanığından korunuyor. Bölgede, gece-gündüz sıcaklık farkının fazla olmasından dolayı, aroması, şeker oranı ve sertliği, standartların üzerinde olan elma, renk yapısıyla da albenisini artırıyor.

    İhracatı kolay

    Elma üreticisi Musa Tutar, AA muhabirine, yetiştirdikleri elmanın, daha dalındayken talep gördüğünü ve satıldığını söyledi. Yetişen elmanın tamamının ihraç edildiğini belirten Tutar, “Bu sene, 400 ton civarında rekolte beklentimiz var. Genellikle ihracatımızı Doğu Avrupa ülkelerine, Rusya’ya, Arap ülkelerine, Hindistan’a ve Pakistan’a yapıyoruz” diye konuştu. Avrupa standartlarını yakalamak için çalıştıklarını anlatan Tutar, “Elmamız, tamamen yeni nesil elma dediğimiz, tam bodur elma fidanlarından yetişen ürünlerdir. Yetişen elmalarımız tamamen ihraç amaçlı. Mevcut beş çeşit elmamız var” ifadesini kullandı.

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