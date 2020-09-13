Dalından toplanıp 20 ülkeye satılıyor

Sarayönü ilçesine bağlı Başhüyük Mahallesi’nde 19 yıl önce Hollanda’dan getirdiği fidanlarla elma bahçesi kuran Musa Tutar, ‘İyi Tarım Uygulamaları’ ile yetiştirdiği meyveleri dünya pazarına sunuyor. Gereksiz ilaç ve gübre kullanımı olmadan, yaklaşık 200 dönümlük bahçede yetiştirilen elmalar, bahçenin üzerini tamamen örten file ile dolu ve güneş yanığından korunuyor. Bölgede, gece-gündüz sıcaklık farkının fazla olmasından dolayı, aroması, şeker oranı ve sertliği, standartların üzerinde olan elma, renk yapısıyla da albenisini artırıyor.



İhracatı kolay

Elma üreticisi Musa Tutar, AA muhabirine, yetiştirdikleri elmanın, daha dalındayken talep gördüğünü ve satıldığını söyledi. Yetişen elmanın tamamının ihraç edildiğini belirten Tutar, “Bu sene, 400 ton civarında rekolte beklentimiz var. Genellikle ihracatımızı Doğu Avrupa ülkelerine, Rusya’ya, Arap ülkelerine, Hindistan’a ve Pakistan’a yapıyoruz” diye konuştu. Avrupa standartlarını yakalamak için çalıştıklarını anlatan Tutar, “Elmamız, tamamen yeni nesil elma dediğimiz, tam bodur elma fidanlarından yetişen ürünlerdir. Yetişen elmalarımız tamamen ihraç amaçlı. Mevcut beş çeşit elmamız var” ifadesini kullandı.