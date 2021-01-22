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22.01.2021 - 07:00 |

Danimarka’ya Türk römorkörü

Danimarka’nın ikinci büyük kenti ve ülkenin en büyük ticari limanlarından birine sahip olan Aarhus Limanı Türk tersanesi ‘Uzmar Shipbuilding’e 6.7 milyon dolar (50 milyon TL) tutarında yeni bir römorkör siparişi verdi.

Danimarka’ya Türk römorkörü
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

 

Aarhus Belediye Encümeni ile Aarhus Liman İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi olan ülkenin seçilmiş ilk Türk kökenli milletvekili unvanına sahip Hüseyin Araç’ın da, AB ihalesinden sonra, römorkörün Türkiye’den alınmasında verilen kararda yer alması, bu kentte yaşayan Türkler arasında memnuniyet yarattı.

GÖLCÜK’TE YAPILIYOR

İzmit Gölcük’te bulunan Uzmar şirketinin yaptığı yeni römorkör, Aarhus Limanı’nda bulunan 40 yaşındaki ‘Hermes’ adlı römorkörün yerine sipariş verilirken, yerine geçeceği römorkörden yüksek verimli ve çok daha çevre dostu olduğu belirtildi.

Türkiye’de üretilen römorkörün Aarhus’a gelecek olan çok büyük gemilere, ASD sistemiyle büyük bir hassasiyetle yardımcı olabileceği vurgulandı. Aarhus Liman İşletmeleri, Türk römorkörün önümüzdeki mayıs ayı sonuna doğru denize indirileceğini bildirirken, kendi internet sitesinden sürekli olarak inşasının ne aşamada olduğunu güncelleştirerek yayınlıyor.

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