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    HaberlerEkonomi Haberleri Dardanel’den Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL destek
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    25.04.2020 - 11:38 |

    Dardanel’den Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL destek

    Dünyayı zorlayan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan “Biz bize yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Dardanel’den geldi.

    Dardanel’den Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL destek

    Türkiye’yi 1984 yılından bu yana sağlıklı gıdayla buluşturmak için üretim ve yatırımlarını sürdüren Dardanel, bu süreçte üretim kapasitesini ve istihdamını artırırken, “Biz bize yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası’na da 1 milyon TL ile destek oluyor.

    Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

    “Çanakkale’de üretim yapan bir firma olarak 36 yıldır Türkiye için üretiyor, yatırım yapıyor ve istihdam sağlıyoruz. Birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Dardanel, çalışanlarının, tüketicilerinin ve Türkiye’nin yanında… Bu zorlu dönemde, üretime tam kapasite devam edeceğimizi, hatta üretim ve istihdamı artıracağımızı açıklamıştık. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan milli dayanışma kampanyasına da 1 milyon lira bağışla destekte bulunuyoruz. Türkiye’nin bu zorlu süreci dayanışma ruhu içinde geride bırakacağından; bu dönem sonrasında başarı hikayelerimize kaldığımız yerden devam edeceğimize inancımız tam.”

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